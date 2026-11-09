Administración de Barranquilla asume oficialmente la operación terrestre del aeropuerto Cortissoz

La Alcaldía de Barranquilla fue oficializada como operadora aeroportuaria del lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, luego de un proceso de trabajo conjunto con la Aeronáutica Civil.

El alcalde Alejandro Char sostuvo un encuentro con el director general de la entidad, Arnaud Penent, y otros representantes de la autoridad aeronáutica, en el que se formalizó la participación del Distrito en la administración de las áreas terrestres de la terminal aérea.

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A través de sus redes sociales, el mandatario celebró la decisión y agradeció al Gobierno Nacional por la confianza depositada en Barranquilla para asumir esta responsabilidad.

“¡Barranquilla es oficialmente el operador aeroportuario del Ernesto Cortissoz! Después de varios días de trabajo conjunto, la Aerocivil nos oficializa como operadores aeroportuarios del lado tierra de nuestro aeropuerto”, manifestó Char.

Distrito asume la administración y operación de las áreas terrestres

El alcalde destacó que este paso representa una oportunidad para mejorar las condiciones de la terminal y ofrecer una mejor imagen de la ciudad a los visitantes nacionales e internacionales.

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“Queremos que quienes lleguen a Barranquilla sientan, desde el primer momento, que han aterrizado en esta tierra pujante que crece, se transforma y que hoy está a otro nivel. ¡Vamos con toda!”, expresó.

Char también agradeció al Gobierno Nacional y al presidente Abelardo De La Espriella por respaldar la iniciativa y permitir que la administración distrital participe directamente en la transformación del aeropuerto.

El convenio tiene una duración de 18 meses

La medida contempla que el Distrito asuma la administración y operación de las áreas terrestres del Ernesto Cortissoz, mientras que la Aeronáutica Civil conservará las competencias relacionadas con la pista, la navegación aérea y la seguridad operacional.

El convenio tiene una duración de 18 meses y contempla una inversión de $40.000 millones por parte del Distrito, destinados a obras de mejoramiento, mantenimiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria.

Con esta decisión, Barranquilla busca fortalecer su conectividad aérea y contar con una terminal que responda al crecimiento turístico, empresarial y económico de la ciudad y la región Caribe.