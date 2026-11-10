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10 nov 2026 Actualizado 14:48

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Federico Franco calificó caso Ueno Bank como “el robo colosal más grande en la historia” de Paraguay

Expresidente de Paraguay Federico Franco cifró las pérdidas financieras entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares.

Federico Franco calificó el caso Ueno Bank como “el robo colosal más grande en la historia”

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Viviana Esquivel J.

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Este martes, 10 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el expresidente de Paraguay Federico Franco habló sobre la crisis financiera que atraviesa su país y cuestionó la gestión de las autoridades de control.

Durante la entrevista, el exjefe de Estado explicó cómo operaba el esquema de captación de recursos y señaló directamente a los actuales y anteriores miembros del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la falta de fiscalización del sistema bancario.

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