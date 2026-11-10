Federico Franco calificó caso Ueno Bank como “el robo colosal más grande en la historia” de Paraguay

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Federico Franco calificó el caso Ueno Bank como “el robo colosal más grande en la historia”

Este martes, 10 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el expresidente de Paraguay Federico Franco habló sobre la crisis financiera que atraviesa su país y cuestionó la gestión de las autoridades de control.

Durante la entrevista, el exjefe de Estado explicó cómo operaba el esquema de captación de recursos y señaló directamente a los actuales y anteriores miembros del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la falta de fiscalización del sistema bancario.