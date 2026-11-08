Alcalde de Medellín rechazó amenazas contra Caracol Radio y otros medios de comunicación

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó las amenazas contra Caracol Radio, Caracol Televisión y otros medios de comunicación en Colombia, después de que las autoridades advirtieran sobre posibles ataques contra sus instalaciones.

A través de su cuenta en X, el mandatario manifestó su respaldo a los periodistas, empleados y familiares de los medios afectados y aseguró que las organizaciones criminales no pueden imponer el miedo entre los ciudadanos.

“Toda nuestra solidaridad también con todo el equipo de Caracol Radio. Los terroristas nunca triunfarán. Hay que derrotarlos, es ahora o nunca”, expresó Gutiérrez.

El alcalde también se pronunció sobre la amenaza de bomba que provocó la evacuación preventiva de las instalaciones de Caracol Televisión durante la noche del sábado 7 de noviembre.

“Toda mi solidaridad con los periodistas, trabajadores y familias de Caracol TV ante esta amenaza de bomba. La gente no puede vivir con miedo”, señaló.

En su pronunciamiento, el alcalde de Medellín también cuestionó los resultados de la política de Paz Total implementada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según las cifras mencionadas por Gutiérrez, durante los cuatro años de esa administración los grupos armados ilegales aumentaron un 90 %, pasando de aproximadamente 15.000 a cerca de 29.000 integrantes.

El mandatario relacionó sus críticas a la situación de seguridad del país con la necesidad de fortalecer las acciones contra las estructuras criminales.

Asimismo, destacó la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia impulsada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, al considerar que esta debe impedir el reconocimiento político y la impunidad de las organizaciones ilegales.

“En Colombia los que tienen que sentir miedo son los criminales, no los ciudadanos”, puntualizó el alcalde.

Medios de comunicación activaron protocolos de seguridad

Caracol Radio confirmó este 7 de noviembre que recibió una alerta de las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación.

La cadena radial informó que activó sus protocolos preventivos en coordinación con las autoridades para proteger a periodistas, colaboradores y visitantes.

Las amenazas también provocaron el rechazo de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que solicitaron esclarecer los hechos y garantizar la protección de los trabajadores de los medios de comunicación.