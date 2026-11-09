Un policía herido y una mujer asesinada dejó ataque armado del frente 4 en zona rural de Segovia

Segovia, Antioquia

Un enfrentamiento entre la Policía y presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en zona rural de Segovia, Nordeste antioqueño, dejó un uniformado herido y a una mujer sin vida.

Los hechos se registraron hacia las 3:20 p.m. del sábado 7 de noviembre en la vereda Río Bagre, cuando unidades de la Policía Nacional adelantaban labores de verificación relacionadas con un hurto ocurrido días atrás en una compraventa de oro del municipio.

Según el reporte de las autoridades, personal de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia, con apoyo del Escuadrón Móvil de Carabineros, llegó a este sector rural y encontró a varias personas que estarían retenidas por presuntos integrantes del Frente 4 de las disidencias de las FARC.

Los hombres armados habrían abierto fuego contra los uniformados al percatarse de su presencia, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, un subintendente adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros resultó lesionado en el pulgar de la mano izquierda por un perdigón de escopeta.

Tras el intercambio de disparos, los presuntos integrantes del grupo armado ilegal escaparon hacia una zona boscosa.

Posteriormente, durante las labores de inspección en el área, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Leidy Patricia Agudelo, de 39 años, quien presentaba una herida en la cabeza ocasionada por arma de fuego.

Otros detalles

Las autoridades indicaron que en el lugar también fue hallado material de guerra, que quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades adelantan las indagaciones para esclarecer el homicidio de Leidy Patricia Agudelo, identificar a los responsables del ataque contra los uniformados y determinar la posible participación de las disidencias de las FARC en estos hechos violentos ocurridos en zona rural de Segovia.