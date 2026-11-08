“El PetroQuinterismo busca incautos”: gobernador Rendón tras visita de Petro a Medellín

Medellín

La visita del expresidente Gustavo Petro a Medellín provocó una fuerte reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien advirtió sobre las intenciones políticas de sus aliados de cara a las elecciones regionales de 2027.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario departamental lanzó un contundente mensaje contra lo que denominó el “PetroQuinterismo”, término con el que hizo referencia a los sectores políticos asociados con Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

“Estamos advertidos queridos paisanos para el 2027: el PetroQuinterismo busca incautos, mañosos y cómplices en Antioquia. ¿Se los permitiremos? La respuesta es una sola: seguiremos resistiendo. Candado y doble llave”, expresó Rendón.

Petro se reunió con el Pacto Histórico en Medellín

El encuentro se desarrolló en el Club Unión de Medellín, durante un evento privado al que asistieron representantes y dirigentes políticos del Pacto Histórico.

Petro intervino ante los asistentes y abordó diferentes asuntos políticos. Una de sus declaraciones generó controversia al referirse a las relaciones personales, en medio de las denuncias que enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con contratos estatales de Deicy Jiménez.

El exmandatario señaló que, “dependiendo de quién lo dé y del momento, un beso puede ser más valioso que una joya”, además de defender el derecho de las personas a desarrollar libremente su vida íntima.

En medio de su actividad política en Medellín, Petro también promovió la participación ciudadana en las movilizaciones convocadas para el próximo 19 de noviembre, en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.