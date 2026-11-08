ICBF anuncia alternativas tras suspensión del servicio a 3.000 niños en Antioquia

Antioquia

Tras las denuncias por la falta de contratación que ha dejado a cerca de 3.000 niños sin atención en hogares infantiles de Antioquia, el ICBF aseguró que los operadores seleccionados por la entidad tienen disposición de vincular a las madres comunitarias para garantizar la continuidad del servicio.

La controversia se originó luego de que representantes de los hogares infantiles denunciaran que, desde el lunes 2 de noviembre, se suspendió la atención de los menores debido a la falta de contratación por parte del ICBF nacional. La situación también afecta a aproximadamente 300 trabajadores que prestan sus servicios en estos espacios de cuidado y protección.

Frente a este panorama, la directora de la entidad aseguró que existen posibilidades de contratación con los nuevos operadores y que las madres comunitarias deben conocer directamente las condiciones laborales ofrecidas.

“Queremos darles tranquilidad a las madres comunitarias y a las familias de Antioquia. Los operadores seleccionados por el ICBF han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias”, manifestó la la directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera.

Desde la entidad se expresó preocupación por información recibida según la cual desde el sindicato se estaría indicando a las madres comunitarias que no acepten las ofertas de contratación de los operadores seleccionados. Por esta razón, invitó a la dirigencia sindical a explicar públicamente la situación.

Asimismo, recordó que la selección de los operadores corresponde al ICBF, conforme a los procedimientos establecidos, y aclaró que, aunque las madres comunitarias y sus organizaciones tienen derecho a exigir garantías laborales y vigilar la prestación del servicio, no pueden imponer operadores ni condicionar las decisiones de contratación de la entidad.

En medio de la controversia, la directora del ICBF reveló que también han recibido reportes sobre presuntas solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones.

En ese sentido, invitó a los padres de familia y acudientes a reportar directamente ante el Instituto cualquier cobro de este tipo, para que se puedan esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

¿Cuándo se restablecerá la atención en los hogares infantiles de Antioquia?

Mientras persiste la preocupación de las familias por la suspensión del servicio, el ICBF aseguró que mantendrá el diálogo directo con las madres comunitarias y exigirá a los nuevos operadores el cumplimiento de sus obligaciones.

Restrepo Cañavera insistió en que la prioridad de la entidad es garantizar la atención de los niños y niñas, así como el respeto de los derechos laborales de quienes trabajan en los hogares infantiles.