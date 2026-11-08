Alcalde de Medellín pidió vigilar a alias ‘Tom’ ante su posible salida de la cárcel

Fue capturado alias Tom, uno de los narcotraficantes más buscados del país. Foto: Policía Metropolitana( Thot )

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una advertencia a Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias ‘Tom’, ante su posible salida de prisión, y pidió a las autoridades mantener una vigilancia permanente sobre sus movimientos para prevenir que vuelva a participar en actividades delictivas.

El mandatario aseguró que los organismos de seguridad deben estar atentos a las actuaciones del señalado jefe criminal, teniendo en cuenta su historial y la influencia que han tenido las organizaciones La Oficina y Los Chatas en Medellín, el Valle de Aburrá y otras regiones del país.

“Yo le pido a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía, a los organismos de inteligencia, que estén muy pendientes de cada paso de Tom, que es además el jefe de Los Chatas. Si se le ocurre seguir delinquiendo, pues le va a ir muy mal y aquí también estamos preparados”, manifestó Gutiérrez.

Gutiérrez también cuestionó que cabecillas de organizaciones criminales puedan recuperar su libertad después de cumplir penas que considera insuficientes frente a la gravedad de los delitos cometidos por estas estructuras.

En ese sentido, mencionó delitos como homicidio, extorsión, lavado de activos, desplazamiento forzado intraurbano y reclutamiento de menores, al referirse a las actividades de las organizaciones delincuenciales que operan en el territorio.

Finalmente, el alcalde insistió en que la administración distrital mantendrá las acciones contra La Oficina, Los Chatas y las demás estructuras criminales del Valle de Aburrá, independientemente de la situación jurídica de sus cabecillas.

¿Por qué quedaría en libertad alias ‘Tom’?

La posible excarcelación de Juan Carlos Mesa Vallejo se produce luego de que un juzgado de Ejecución de Penas le concediera el beneficio de libertad condicional, tras establecer que había cumplido el 93,7 % de una condena de 13 años de prisión.

Mesa Vallejo fue capturado en diciembre de 2017, durante la primera administración de Federico Gutiérrez, en un operativo realizado en el municipio de El Peñol, Oriente antioqueño.

Posteriormente, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Durante su permanencia en prisión, Mesa Vallejo accedió a beneficios relacionados con actividades de trabajo y estudio, además de la evaluación de su comportamiento penitenciario.