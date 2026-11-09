Fiscalía reprogramó la indagatoria contra Uribe por masacres de El Aro y La Granja: esta es la fecha

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que, La Fiscalía General de la Nación reprogramó para el próximo miércoles 11 de noviembre, la segunda sesión de la indagatoria contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, por su presunta participación de las masacres de El Aro, La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de un grupo paramilitar en la hacienda Las Guacharacas en la época en la que era de propiedad de su familia.

En contexto: Fiscalía podrá seguir con la investigación del expresidente Uribe por masacre de El Aro y La Granja

Esto luego que, la Corte Constitucional se hubiese declarado inhibida para resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por lo que el expediente continuará en manos del ente acusador.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que estudió el conflicto de jurisdicciones entre la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, los magistrados determinaron que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el conflicto. Por esta razón, la Corte se declaró inhibida y no resolvió cuál de las dos autoridades debía asumir formalmente la investigación.

De esta manera, se continuará adelantando la segunda fase de la indagatoria que se inició a principios del mes de septiembre.

Cabe recordar que, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abrió una investigación formal por los hechos de violencia relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando ocupó el cargo de gobernador de Antioquia.

Otros delitos por los que la Fiscalía cito a Álvaro Uribe Velez

Los delitos por los que la Fiscalía llamó a rendir indagatoria al expresidente y exsenador Uribe Vélez son: homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía investiga al exmandatario por la presunta conformación de una estructura paramilitar en las fincas Las Guacharacas.

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