Fiscalía podrá seguir con la investigación del expresidente Uribe por masacre de El Aro y La Granja

La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por lo que el expediente continuará en manos del ente acusador.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que estudió el conflicto de jurisdicciones entre la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, los magistrados determinaron que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el conflicto. Por esta razón, la Corte se declaró inhibida y no resolvió cuál de las dos autoridades debía asumir formalmente la investigación.

La determinación fue adoptada con una votación de siete votos contra dos. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración de voto.

De esta manera, el caso por los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, seguirá en la Fiscalía General de la Nación.