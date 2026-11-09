Así habría sido el presunto entrampamiento contra Juan Felipe Rincón: Fiscalía acusó a 5 procesados

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los cinco procesados por su presunta participación en los hechos de tortura agravada contra Juan Felipe Rincón, hijo del general en retiro William Rincon, exdirector de la Policía Nacional.

En medio de la audiencia en la que formalizó la acusación contra los procesados por los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en la actuación penal; reveló los detalles del presunto entrampamiento del que habría sido víctima el jóven de 21 años, en hechos ocurridos el domingo 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

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Durante la audiencia de formulación de acusación, el fiscal del caso relató que, según la investigación, varias personas habrían participado en un plan para llevar a Rincón hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, donde pretendían agredirlo físicamente y psicológicamente, además de hurtarle su teléfono celular.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, el entramado habría comenzado con la creación de perfiles en Instagram. Desde una de esas cuentas, el 15 de noviembre de 2024, una menor de 10 años habría contactado a Juan Felipe Rincón. Posteriormente, las conversaciones continuaron y, días después, le habrían enviado fotografías de una adolescente de 16 años, quien también habría establecido comunicación con él.

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Según el fiscal, la adolescente habría insistido en encontrarse con Rincón. Finalmente, el 23 de noviembre de 2024, ambos acordaron verse en el centro comercial Titán. Después del encuentro, se trasladaron al apartamento del joven, donde permanecieron durante la noche.

Al día siguiente, Rincón salió en su motocicleta con la adolescente para llevarla al barrio Quiroga. Sin embargo, posteriormente se movilizaron en el vehículo de protección asignado al joven, conducido por un funcionario de la Policía Nacional.

La Fiscalía sostuvo que ese desplazamiento habría sido planeado por Andrés Camilo Otelo Torres, Caterina Andrea Otelo Torres, Jeimy Tatiana Vega López y la adolescente de 16 años. Al plan, según el ente acusador, se habrían vinculado Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solangi Trujillo Débil.

El propósito, de acuerdo con la acusación, era llevar a Juan Felipe Rincón a una vivienda ubicada en el barrio Quiroga para someterlo a castigos físicos y psicológicos, bajo el argumento de que habría sostenido conversaciones de contenido sexual con una menor de 10 años a través de una red social.

No obstante, al advertir que Rincón estaba acompañado por un funcionario de la Policía, los señalados habrían optado por enfrentarlo en un parque del sector.

Los procesados en este caso: Andrés Camilo y Katerine Sotelo Torres; Tatiana Vega López; Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila.

La agresión y muerte de Juan Felipe Rincón

El fiscal relató que, cuando Juan Felipe llegó al lugar, Katerine Sotelo Torres lo habría abordado, lo habría señalado de violador y habría comenzado a golpearlo. Posteriormente, otras cuatro personas se habrían sumado a la agresión.

Según la Fiscalía, la víctima recibió puños, cachetadas y golpes con palos, un tambo y la cacha de un arma traumática, mientras varias personas le gritaban “violador” y “pedófilo».

El ente acusador señaló que Rincón sufrió múltiples lesiones contundentes y abrasivas en la cabeza, la espalda y las extremidades, así como una hemorragia subaracnoidea parietal y frontal y hematomas en diferentes partes del cuerpo.

En medio de la agresión, una persona que aún no ha sido identificada habría accionado un arma de fuego contra el joven, causándole heridas que le produjeron la muerte.

La Fiscalía también expuso que, durante los hechos, el teléfono celular de Juan Felipe habría sido tomado por Katerine Andrea Sotelo Torres, quien se lo entregó a la adolescente.

Posteriormente, el dispositivo pasó a manos de Juan Sebastián Ávila Ochoa, quien lo habría envuelto en papel aluminio para ocultarlo. Sin embargo, al día siguiente, después de las primeras capturas, el celular fue devuelto por Carlos Fernando Galeano Medina.