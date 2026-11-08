Pesaba más de 4 toneladas y vivió en Bogotá hace 6.000 años: así era el Gonfoterio o mastodonte

Colombia es un país que, mundialmente, es reconocido por su amplia variedad de flora y fauna que posee; sin embargo, esto es gracias a un bagaje histórico que la zona geográfica en donde se ubica le ha dado.

Este país no ha sido solamente en esta era una nación habitada, pues desde hace miles y millones de años ya habían animales que dominaron sus tierras, desde ejemplares únicos como la mítica titanoboa, la serpiente más grande que ha existido en el Planeta Tierra, hasta el Gonfoterio, un mamífero extinto que habitó lo que es hoy Bogotá y Cundinamarca.

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En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

¿Cómo era el Gonfoterio, conocido comúnmente como mastodonte?

Pues bien, el Gonfoterio fue un mamífero, similar a un elefante, que habitó Colombia hace 16.000 años durante el Pleistoceno. Sin embargo, algunos ejemplares lograron sobrevivir hasta hace 6.00 años, cuando se extinguieron en el Holoceno.

Según explicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su página web, este animal hacía parte de “una familia de mamíferos proboscídeos (es decir, con trompa), herbívoros, que estaban emparentados lejanamente con los mamuts y los elefantes”, de ahí que también se les conozca como mastodontes.

Sus características físicas

Según detalló la misma entidad, esta especie podía llegar a medir “entre 2.5 y 3 metros de alto, y pesar entre 5 y 6 toneladas”. Entre otras cosas, “esto es, aproximadamente, lo que pesan 5 automóviles”.

Sin embargo, esto no era lo único llamativo, pues así como sus primos, los elefantes, los Gonfoterios tenían dos mal llamados colmillos, en realidad se les llama defensas, que alcanzaban a medir 1.5 metros.

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“Posiblemente las usaban para levantar y mover las ramas de los árboles de donde obtenían su alimento. A diferencia de los mamuts, sus defensas eran más cortas y menos curvadas”, explicó el SGC.

¿Y cómo llegaron a Colombia?

Estos animales llegaron a Colombia como producto de migraciones desde Norteamérica “durante el Gran Intercambio Biótico Americano (GABI), con la formación del istmo de Panamá y el cierre geográfico del continente”.

Es así como estos mastodontes llegaron a habitar las tierras de nuestro país como Bogotá y Cundinamarca, aunque los fósiles de este mismo se han hallado en otros departamentos como Atlántico, Valle del Cauca, Risaralda, Huila, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, entre otros.

¿En dónde se pueden ver los fósiles del Gonfoterio?

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Los fósiles de este animal, de hecho, se puede apreciar en Bogotá, en el museo Museo Geológico Nacional - José Royo y Gómez. El SGC mencionó en sus redes sociales que en este escenario se pueden ver sus “vértebras, defensas, mandíbulas y molares, e incluso una réplica de todo su esqueleto”.

Esto explica el Servicio Geológico Colombiano

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