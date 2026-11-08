“No hemos tenido suerte con el arbitraje”: Flavio Robatto, molesto tras derrota frente a Once Caldas

“No hemos tenido suerte con el arbitraje”: Robatto molesto tras la derrota frente a Once Caldas // Tomado de DIMAYOR

Flavio Robatto, entrenador de Águilas Doradas, expresó su inconformidad con el arbitraje después del compromiso frente a Once Caldas, disputado este sábado 7 de noviembre. El estratega argentino señaló que su equipo ha sido perjudicado por decisiones arbitrales en diferentes encuentros y cuestionó el trato que recibió su cuerpo técnico y los jugadores desde el banco de suplentes.

Sus declaraciones se produjeron después de que el conjunto antioqueño publicara un comunicado oficial ezn el que manifestó su preocupación por la designación arbitral y confirmó que, antes del partido, había presentado una denuncia y una protesta formal ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Robatto cuestionó el trato del cuerpo arbitral

En rueda de p,rensa, el entrenador fue consultado por las decisiones del árbitro durante el encuentro, entre ellas las expulsiones de integrantes de su delegación y las indicaciones a los futbolistas suplentes que realizaban el calentamiento.

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“Es importante que ustedes (periodistas), que son sobre todo los que analizan mucho mejor los partidos, evalúen también la actuación del árbitro. La opinión mía no es en este caso importante. Es muy bueno que hayas observado tanto y que te hubieras dado cuenta de que siempre estuvieron encima nuestro y nunca en el banco de ellos”, manifestó.

El técnico también aseguró que Águilas ha tenido dificultades con las decisiones arbitrales en anteriores compromisos. “Hoy se equivocó mucho el árbitro. Ya nos había tocado estas equivocaciones a nosotros, lamentablemente no hemos tenido suerte. Evaluamos cada situación que se ha cobrado y había un criterio de un lado y un criterio del otro”, afirmó.

El comunicado oficial de Águilas Doradas

La inconformidad del entrenador coincidió con el pronunciamiento institucional del club, publicado el 7 de noviembre en Rionegro. En el documento, Águilas Doradas confirmó que había presentado una denuncia y formalizado su protesta ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol por los indicios que generaban preocupación frente a la designación arbitral.

Además, la institución sostuvo que lo sucedido al finalizar el encuentro reafirmaba sus inquietudes y cuestionó el liderazgo de la Comisión Arbitral, al considerar que necesita un presidente que honre su cargo.

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El comunicado concluyó con un llamado a garantizar un arbitraje óptimo, idóneo e imparcial, y enfatizó que “el respeto por la competencia debe estar por encima de cualquier interés”.

Águilas mantiene la ilusión de clasificar

En el análisis deportivo, Robatto reconoció que su equipo tuvo dificultades durante el segundo tiempo, aunque descartó que sus modificaciones buscaran defender el resultado. El entrenador explicó que realizó cambios ofensivos para aprovechar los espacios y buscar la ventaja en el marcador.

Pese al desenlace del compromiso, destacó la respuesta de sus dirigidos y aseguró que el equipo todavía tiene posibilidades de conseguir un lugar entre los ocho clasificados.

“Águilas no está muerto todavía”, sentenció el argentino, quien dejó claro que el objetivo será afrontar la última jornada con la intención de mantener viva la ilusión de avanzar a los cuadrangulares.