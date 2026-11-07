Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó tras la victoria del Medellín

La fecha 18 de la Liga colombina comenzó con los compromisos entre Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, y Fortaleza e Independiente Medellín. La jornada dejó novedades importantes en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales, con la eliminación del conjunto capitalino y un partido todavía en desarrollo en el estadio de Techo.

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Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá

Boyacá Chicó consiguió una victoria por 2-1 frente a Internacional de Bogotá en el estadio La Independencia de Tunja y dejó al equipo capitalino sin posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El conjunto bogotano comenzó ganando gracias a un autogol de Cristian Blanco al minuto 33. Sin embargo, el equipo boyacense, que ya perdió la categoría, reaccionó y encontró el empate antes del descanso, cuando Juan Díaz Mena convirtió un penalti al minuto 44.

En la segunda parte, el mismo Díaz Mena volvió a hacerse presente desde el punto blanco y, al minuto 59, marcó el segundo tanto para sellar la remontada del Boyacá Chicó. Con este resultado, Inter de Bogotá se quedó sin opciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

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Fortaleza 0-3 Independiente Medellín

Independiente Medellín está consiguiendo una importante victoria parcial frente a Fortaleza en el estadio de Techo, en un compromiso que todavía se encuentra en desarrollo.

El equipo antioqueño abrió el marcador al minuto 16 por intermedio de Yony González, quien adelantó al DIM en el primer tiempo. Posteriormente, al minuto 56, un autogol de Ramírez amplió la diferencia y le permitió al conjunto visitante tomar una ventaja de dos goles.

Con una gran asistencia de Jackson Martínez, Esneyder Mena apareció para definir y marcar el tercer gol de Independiente Medellín, que amplió su ventaja a 3-0 frente a Fortaleza.

¿Cuáles son los próximos partidos de la fecha 18 en la Liga ?

Sábado 7 de noviembre

Once Caldas vs. Águilas Doradas | 4:05 pm

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira | 6:10 pm

América de Cali vs. Deportivo Cali | 8:15 pm

Domingo 8 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto | 2:00 pm

Jaguares FC vs. Atlético Bucaramanga | 4:05 pm

Deportes Tolima vs. Millonarios | 6:10 pm

Alianza FC vs. Llaneros | 8:15 pm

Lunes 9 de noviembre

Junior de Barranquilla vs. Cúcuta Deportivo | 7:00 p. m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana