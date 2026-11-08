Junior vs. Cúcuta, por la fecha 18 de la Liga colombiana: prográmese con el juego decisivo

Junior vs. Cúcuta por la fecha 18 de la Liga colombiana: hora y dónde ver el partido // Colprensa

La fecha 18 de la Liga colombiana tendrá su último compromiso este lunes 9 de noviembre, cuando Junior reciba a Cúcuta Deportivo en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El encuentro será determinante para las aspiraciones del conjunto nortesantandereano, que llega obligado a sumar para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

Cúcuta ocupa la décima posición con 24 puntos, a dos unidades del Once Caldas, que ocupa la octava casilla. Sin embargo, el panorama se complicó para los dirigidos por Nicolás Chiesa luego de la victoria del equipo manizaleño frente a Águilas Doradas. Por eso, una derrota ante Junior dejaría al conjunto motilón muy cerca de la eliminación, pues ya no tendría margen suficiente para alcanzar el puntaje de la zona de clasificación.

En caso tal de sumar de a tres llegaría a 27 unidades, las mismas que Millonarios (7°) y Once Caldas (8°), pero con la diferencia de gol negativa que suma el equipo no le alcanzaría para meterse en los ocho a falta de una jornada.

Junior busca cerrar con una victoria en casa

Por su parte, el equipo barranquillero afrontará el compromiso sin posibilidades de meterse en los cuadrangulares. Los dirigidos por Sebastián Viera ocupan la decimoséptima posición con 16 unidades y buscarán despedirse de su público con un resultado positivo en el último partido del año en el estadio Romelio Martínez.

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El conjunto rojiblanco viene de perder 3-2 frente a Llaneros en la jornada anterior, mientras que Cúcuta llega después de conseguir una importante victoria 1-0 sobre Independiente Santa Fe, resultado que le permitió mantenerse con opciones de clasificación hasta esta penúltima fecha.

Además, dicha victoria confirmó su permanencia en la primera categoría de cara a la próxima temporada y mandó al descenso a Jaguares de Córdoba, que acompañará al Boyacá Chicó.

Hora y dónde ver Junior vs. Cúcuta

Fecha: 9 de noviembre

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Estadio Romelio Martínez

Jornada: Fecha 18