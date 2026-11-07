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07 nov 2026 Actualizado 20:21

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Tabla salarial de la Procuraduría 2026 por niveles, según Decreto 0313: Hay concurso en proceso

La Procuraduría General de la Nación oficializó su escala salarial para 2026 con un aumento del 7%. Le contamos las fechas clave y el procedimiento de reclamación para los aspirantes de su concurso de mérito.

Imágenes tomadas de Getty Imagenes // Logo tomado de la Procuraduría General de la Nación

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Tania Alexandra Casallas

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La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la escala salarial para 2026, actualizada según lo establecido en el Decreto 0313 del 25 de marzo de 2026. La medida estableció un aumento del 7% a partir del 1 de enero en las remuneraciones de los trabajadores y modificaciones de varios decretos a partir del 1 de enero de 2026.

El documento incluye diferentes cargos, entre los que se encuentran:

  • Procurador.
  • Viceprocurador.
  • Director.
  • Secretario general.
  • Veedor.
  • Jefe oficina.
  • Jefe división.
  • Secretario privado.
  • Asesor.
  • Profesional universitario.
  • Técnico.
  • Sustanciador.
  • Operativo.
  • Auxiliar.

Más información: Nombran embajador en Uruguay a exsuperintendente de Salud sancionado por la Procuraduría

¿Cuánto gana un funcionario de la Procuraduría?

Las retribuciones salariales básicas contemplan asignaciones mensuales que van desde $2.500.000 hasta $60.000.000, dependiendo del cargo.

Tenga en cuenta que el valor final no es el mismo que el de la asignación mensual, dado que algunos de los cargos cuentan con prestaciones o gastos adicionales como:

  • Gastos de representación.
  • Prima mensual.
  • Auxilio de transporte.
  • Subsidio de alimentación.
  • Subsidio total - factores base, liquidación de prestaciones.
  • Prima técnica.
  • Bono por compensación judicial.
  • Aplicación de los decretos 1251 y 0383.
  • Especial de carácter salarial y no salarial.

Es por ello que los pagos finales pueden cambiar de acuerdo con el empleo y el régimen aplicable.

Lea más: Procuraduría formuló cargos al alcalde de Simití, Bolívar

Tabla salarial de la Procuraduría 2026

Estos son algunos de los valores registrados en el documento oficial para 2026:

CargoCódigo o gradoAsignación básica mensualTotal registrado en la escala
Procurador general, viceprocurador y procuradores delegadosOPG - EA
OPV - EA
OPD - EA		$7.977.945$63.328.060
Procurador judicial II3PJ - EC$19.195.520$47.693.869
Director (DAE - Inst. - Est. - Minp. - Inves- Especial), procurador auxiliar, veedor y secretario general0DI - EB
0PX - EB
0VE - EB
0SG - EB		$11.126.532$37.985.968
Procurador regional0PR - ED$10.865.953$22.000.540
Procurador distrital II0PI - EE$8.483.475$21.623.386
Procurador judicial I3PJ - EG$13.338.162$22.650.277 o $23.043.714
Procurador provincial0PP - EF$7.368.379$14.736.750
Jefe de oficina y Secretario privado1JO- 25
1SP - 25		$21.629.269$28.118.050
Jefe de división2JD - 22$19.338.111$25.139.541
Asesor25$19.445.910$19.445.910
Asesor24$16.973.993$16.973.994
Asesor23$15.028.735$15.028.735
Asesor22$13.990.143$13.990.143
Asesor2TE - 21$13.001.105$13.001.103
Asesor21$13.001.103$13.670.658
Asesor / técnico19$11.131.759$11.705.042
Profesional universitario18$10.322.140$10.853.730
Profesional universitario / técnico17$9.600.381$10.094.798
Técnico16$8.080.104$8.496.228
Profesional universitario15$7.372.157$7.751.823
Técnico14$7.163.909$7.532.850
Técnico13$6.778.303$7.127.385
Técnico12$6.255.327$6.577.473
Sustanciador judicial11SJ$6.814.783$7.165.742
Sustanciador / agente de seguridad11$5.804.471$6.103.400
Operativo10$5.314.113$5.587.788
Operativo9$4.885.030$5.136.605
Operativo8$4.476.394$4.706.926
Operativo6$3.698.761$3.889.246
Auxiliar4$3.338.889$3.759.934
Auxiliar3$2.550.033$3.036.309

La tabla retoma los valores publicados por la Procuraduría, tomando solamente los datos de la asignación básica y el total, después de añadidas las prestaciones y gastos.

Vea aquí: Alerta ambiental en Isla Draga: Procuraduría exigió acciones para frenar su deterioro

Concurso Procuraduría General

La Procuraduría General de la Nación cuenta con un concurso de mérito vigente para 2027, organizado de la siguiente manera:

  • 30 de octubre de 2026: publicación de la lista de admitidos y no admitidos.
  • 3 y 4 de noviembre de 2026: plazo para presentar reclamaciones contra la lista de admitidos y no admitidos.
  • 11 de noviembre de 2026: decisión de las reclamaciones.
  • 12 y 13 de noviembre de 2026: publicación de las decisiones sobre las reclamaciones.
  • 17 de noviembre de 2026: término para interponer recurso de apelación.
  • 27 de noviembre de 2026: decisión de los recursos de apelación.
  • 30 de noviembre de 2026: publicación de las decisiones de los recursos de apelación.
  • 30 de noviembre de 2026: publicación de la lista definitiva de admitidos.

Estas fechas resultan relevantes para los aspirantes que resulten no admitidos, quienes deberán ejercer oportunamente los mecanismos de reclamación previstos en las reglas del concurso.

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Resultados del concurso de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación indicó que, tanto la consulta de los resultados como la presentación de reclamaciones, deberán efectuarse únicamente a través de la plataforma oficial del concurso.

Los aspirantes deberán realizar estos trámites dentro de los términos previstos en el cronograma y conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria, para que tengan validez.

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