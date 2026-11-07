Tabla salarial de la Procuraduría 2026 por niveles, según Decreto 0313: Hay concurso en proceso

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La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la escala salarial para 2026, actualizada según lo establecido en el Decreto 0313 del 25 de marzo de 2026. La medida estableció un aumento del 7% a partir del 1 de enero en las remuneraciones de los trabajadores y modificaciones de varios decretos a partir del 1 de enero de 2026.

El documento incluye diferentes cargos, entre los que se encuentran:

Procurador.

Viceprocurador.

Director.

Secretario general.

Veedor.

Jefe oficina.

Jefe división.

Secretario privado.

Asesor.

Profesional universitario.

Técnico.

Sustanciador.

Operativo.

Auxiliar.

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¿Cuánto gana un funcionario de la Procuraduría?

Las retribuciones salariales básicas contemplan asignaciones mensuales que van desde $2.500.000 hasta $60.000.000, dependiendo del cargo.

Tenga en cuenta que el valor final no es el mismo que el de la asignación mensual, dado que algunos de los cargos cuentan con prestaciones o gastos adicionales como:

Gastos de representación.

Prima mensual.

Auxilio de transporte.

Subsidio de alimentación.

Subsidio total - factores base, liquidación de prestaciones.

Prima técnica.

Bono por compensación judicial.

Aplicación de los decretos 1251 y 0383.

Especial de carácter salarial y no salarial.

Es por ello que los pagos finales pueden cambiar de acuerdo con el empleo y el régimen aplicable.

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Tabla salarial de la Procuraduría 2026

Estos son algunos de los valores registrados en el documento oficial para 2026:

Cargo Código o grado Asignación básica mensual Total registrado en la escala Procurador general, viceprocurador y procuradores delegados OPG - EA

OPV - EA

OPD - EA $7.977.945 $63.328.060 Procurador judicial II 3PJ - EC $19.195.520 $47.693.869 Director (DAE - Inst. - Est. - Minp. - Inves- Especial), procurador auxiliar, veedor y secretario general 0DI - EB

0PX - EB

0VE - EB

0SG - EB $11.126.532 $37.985.968 Procurador regional 0PR - ED $10.865.953 $22.000.540 Procurador distrital II 0PI - EE $8.483.475 $21.623.386 Procurador judicial I 3PJ - EG $13.338.162 $22.650.277 o $23.043.714 Procurador provincial 0PP - EF $7.368.379 $14.736.750 Jefe de oficina y Secretario privado 1JO- 25

1SP - 25 $21.629.269 $28.118.050 Jefe de división 2JD - 22 $19.338.111 $25.139.541 Asesor 25 $19.445.910 $19.445.910 Asesor 24 $16.973.993 $16.973.994 Asesor 23 $15.028.735 $15.028.735 Asesor 22 $13.990.143 $13.990.143 Asesor 2TE - 21 $13.001.105 $13.001.103 Asesor 21 $13.001.103 $13.670.658 Asesor / técnico 19 $11.131.759 $11.705.042 Profesional universitario 18 $10.322.140 $10.853.730 Profesional universitario / técnico 17 $9.600.381 $10.094.798 Técnico 16 $8.080.104 $8.496.228 Profesional universitario 15 $7.372.157 $7.751.823 Técnico 14 $7.163.909 $7.532.850 Técnico 13 $6.778.303 $7.127.385 Técnico 12 $6.255.327 $6.577.473 Sustanciador judicial 11SJ $6.814.783 $7.165.742 Sustanciador / agente de seguridad 11 $5.804.471 $6.103.400 Operativo 10 $5.314.113 $5.587.788 Operativo 9 $4.885.030 $5.136.605 Operativo 8 $4.476.394 $4.706.926 Operativo 6 $3.698.761 $3.889.246 Auxiliar 4 $3.338.889 $3.759.934 Auxiliar 3 $2.550.033 $3.036.309

La tabla retoma los valores publicados por la Procuraduría, tomando solamente los datos de la asignación básica y el total, después de añadidas las prestaciones y gastos.

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Concurso Procuraduría General

La Procuraduría General de la Nación cuenta con un concurso de mérito vigente para 2027, organizado de la siguiente manera:

30 de octubre de 2026: publicación de la lista de admitidos y no admitidos.

publicación de la lista de admitidos y no admitidos. 3 y 4 de noviembre de 2026: plazo para presentar reclamaciones contra la lista de admitidos y no admitidos.

plazo para presentar reclamaciones contra la lista de admitidos y no admitidos. 11 de noviembre de 2026: decisión de las reclamaciones.

decisión de las reclamaciones. 12 y 13 de noviembre de 2026: publicación de las decisiones sobre las reclamaciones.

publicación de las decisiones sobre las reclamaciones. 17 de noviembre de 2026: término para interponer recurso de apelación.

término para interponer recurso de apelación. 27 de noviembre de 2026: decisión de los recursos de apelación.

decisión de los recursos de apelación. 30 de noviembre de 2026: publicación de las decisiones de los recursos de apelación.

publicación de las decisiones de los recursos de apelación. 30 de noviembre de 2026: publicación de la lista definitiva de admitidos.

Estas fechas resultan relevantes para los aspirantes que resulten no admitidos, quienes deberán ejercer oportunamente los mecanismos de reclamación previstos en las reglas del concurso.

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Resultados del concurso de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación indicó que, tanto la consulta de los resultados como la presentación de reclamaciones, deberán efectuarse únicamente a través de la plataforma oficial del concurso.

Los aspirantes deberán realizar estos trámites dentro de los términos previstos en el cronograma y conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria, para que tengan validez.

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