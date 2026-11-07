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07 nov 2026 Actualizado 20:21

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Ojo conductores: así funcionará pico y placa regional en Bogotá el puente del 16 de noviembre; horas

Recuerde que el pico y placa regional cubre ciertas vías del casco urbano de la ciudad. Téngalo en cuenta y evite multas.

Traffic jam on the north highway in Bogota Colombia

Traffic jam on the north highway in Bogota Colombia / Arturo Rosenow

Traffic jam on the north highway in Bogota Colombia
Bogotá
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Bogotá, así como muchas otras ciudades en el mundo, ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad no solo viales, sino también, por ejemplo, ambientales.

Ahora, desde enero de 2023, el pico y placa en la capital del país funciona bajo el modelo de placas pares e impares, que consiste en que los vehículos particulares solo pueden circular en días alternos, según el último dígito de su placa.

Lea más: Así funciona el Pico y Placa en Bogotá en noviembre de 2026: restricciones, alternativas y sanciones

Esta medida, entonces, rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá de manera general?

  • Los días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Mientras que los días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

En esta línea, le contamos cuál será el pico y placa para la segunda semana de noviembre, es decir, del 9 al 16 de ese mes, teniendo en cuenta que finaliza con puente festivo.

Pico y placa del 9 al 16 de noviembre

  • Lunes, 9 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes, 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles, 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves, 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes, 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado, 14 de noviembre: no aplica la medida de pico y placa. 
  • Domingo, 15 de noviembre: no aplica la medida de pico y placa. 

Pico y placa regional el 16 de noviembre

Recuerde que el lunes, 16 de noviembre es puente festivo, por lo que en esta fecha habrá pico y placa regional para el ingreso a Bogotá:

Funcionará así:

  • De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: Pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: Pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche no existe restricción para ingresar por estos corredores:

Lea también: Ataque informático afecta la plataforma de Pico y Placa Solidario: estas son las recomendaciones

  • Autopista Norte,
  • Autopista Sur,
  • Calle 13,
  • Calle 80,
  • Carrera Séptima,
  • Avenida Boyacá-vía al Llano,
  • Vía Suba-Cota,
  • Vía La Calera
  • Vía a Choachí.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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