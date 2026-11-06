Alerta ambiental en Isla Draga: Procuraduría exigió acciones para frenar su deterioro

La situación ambiental de Isla Draga, al sur de la bahía de Cartagena, encendió las alarmas de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a varias autoridades verificar las afectaciones denunciadas y establecer un plan de acción para atenderlas.

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El pronunciamiento se produjo tras una denuncia de la Fundación Varadero, que alertó sobre la acumulación de residuos sólidos, el deterioro de los manglares, la erosión costera y las condiciones sanitarias del territorio.

Mediante el oficio 354-2026, la Procuraduría solicitó la intervención de la Alcaldía de Cartagena, la Armada Nacional, Cardique y la Capitanía de Puerto, adscrita a Dimar.

Las entidades tendrán 15 días, contados a partir de la recepción de la comunicación, para informar sobre las primeras acciones de coordinación y presentar un plan que establezca responsables, actividades, cronogramas y mecanismos de seguimiento.

Alertaron sobre residuos y deterioro histórico

Durante una visita de campo, integrantes de la Fundación Varadero, la Universidad del Sinú y la Corporación Universitaria Rafael Núñez identificaron residuos atrapados entre el manglar y el bosque seco, además de perros y cambuches en condiciones precarias.

La organización también advirtió sobre el deterioro de la señalización de la zona histórico-cultural y las condiciones de conservación del Fuerte de San José.

Frente a este último asunto, la Procuraduría realizó un traslado independiente para que la dependencia competente revise las condiciones de protección y mantenimiento de la fortificación.

Isla Draga es un territorio cercano a los Corales de Varadero, reconocidos internacionalmente como sitio de esperanza para la conservación de los océanos.

La Procuraduría evaluará las respuestas institucionales para determinar si corresponde adelantar nuevas actuaciones.