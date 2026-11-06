Procuraduría formuló cargos al alcalde de Simití, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Wilman Eli Quintana González, alcalde de Simití, Bolívar; Marlen Cecilia Larios Mejía, quien se desempeñaba como jefe de Personal de la Alcaldía, y Mónica María Celis Posso, secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos del municipio, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento y la posesión de esta última sin cumplir los requisitos exigidos para ocupar el cargo, entre ellos, contar con formación profesional en Derecho.

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La investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja busca establecer si el alcalde habría realizado el nombramiento sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales y si la entonces jefe de Personal habría certificado la información académica de la funcionaria sin comprobar debidamente que cumpliera las condiciones exigidas. En el caso de Mónica María Celis Posso, la funcionaria aceptó los cargos formulados en su contra por presuntamente posesionarse sin acreditar los requisitos exigidos para el empleo y utilizar documentos que no corresponderían a la realidad para demostrar su formación académica.

Las conductas fueron calificadas provisionalmente como faltas disciplinarias gravísimas a título de culpa grave en el caso del alcalde y la jefe de Personal, y a título de dolo en el de Celis Posso. La formulación de cargos no constituye una declaración definitiva de responsabilidad disciplinaria, por lo que los investigados conservan la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.