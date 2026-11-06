Nombran embajador en Uruguay a exsuperintendente de Salud sancionado por la Procuraduría
Amaury García Burgos, quien salió de la Supersalud en medio de un escándalo, ahora será embajador
Nombran embajador en Uruguay a exsuperintendente de Salud sancionado por la Procuraduría
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En el año 2000, el entonces superintendente de salud Amaury García Burgos debió renunciar a su cargo en medio de un escándalo por denuncias de extorsión a un empresario de la salud para que financiara su campaña política. Como periodista, investigué y revelé el caso que ocasionó el retiro del alto funcionario.
Caracol publicó que García Burgos fue sancionado por la Procuraduría con destitución y 5 años de inhabilidad por estos hechos.
En las últimas horas se supo que el mismo Amaury García Burgos, médico ginecólogo y hermano de la poderosa exsenadora de Córdoba Nora García Burgos, fue nombrado como embajador de Colombia en Uruguay.
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Daniel Coronell
Daniel Coronell ha sido director de noticias de RCN, Noticias Uno y Noticias Univision, tiene un espacio...