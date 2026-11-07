Tabla de posiciones de la Premier League, tras triunfo del Arsenal y derrota del Manchester City
Los Gunners siguen tomando ventaja en la primera posición del campeonato; Manchester United entró a zona de descenso.
Se disputa la décima fecha de la Premier League, jornada que comenzó este viernes y que se extenderá hasta el domingo. Será la úlima fecha previo al parón por fecha FIFA.
Arsenal 1-0 Hull City
En el Emirates Stadium, el líder Arsenal batalló de más para imponerse 1-0 al Hull City. El capitán noruego Martin Odegaard anotó el único gol del partido a los 72 minutos, estando atento en el área para cazar un rebote del portero griego Konstantinos Tzolakis.
Nottingham Forest 3-1 Manchester City
En el estadio City Ground se dio la gran sorpresa de la jornada. El penúltimo Nottingham Forest derrotó con contundencia 3-1 al Manchester City, resultado que le permitió salir de zona de descenso.
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Los goles del local fueron obra de Jair Cunha y de Liam Delap, gran figura del encuentro, anotando un doblete con dos sendos golazos. El descuento del City lo convirtió el francés Rayan Cherki.
Tabla de posiciones de la Premier League
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Partidos de la fecha 10
Viernes 6 de noviembre
Everton 3-1 Coventry City
Sábado 7 de noviembre
Leeds 1-0 Tottenham
Fulham 1-1 Newcastle
Arsenal 1-0 Hull City
Nottingham Forest 3-1 Manchester City
Domingo 8 de noviembre
[9:00AM] Ipswich Vs. Bournemouth
[9:00AM] Sunderland Vs. Chelsea
[9:00AM] Crystal Palace Vs. Liverpool
[11:30AM] Manchester United Vs. Aston Villa
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...