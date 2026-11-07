Tabla de posiciones de la Premier League, tras triunfo del Arsenal y derrota del Manchester City

Martin Odegaard celebra el gol del triunfo ante el Hull City. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images) / David Price

Se disputa la décima fecha de la Premier League, jornada que comenzó este viernes y que se extenderá hasta el domingo. Será la úlima fecha previo al parón por fecha FIFA.

Arsenal 1-0 Hull City

En el Emirates Stadium, el líder Arsenal batalló de más para imponerse 1-0 al Hull City. El capitán noruego Martin Odegaard anotó el único gol del partido a los 72 minutos, estando atento en el área para cazar un rebote del portero griego Konstantinos Tzolakis.

Nottingham Forest 3-1 Manchester City

En el estadio City Ground se dio la gran sorpresa de la jornada. El penúltimo Nottingham Forest derrotó con contundencia 3-1 al Manchester City, resultado que le permitió salir de zona de descenso.

Vea también: ¿Por qué Johan Rojas dejó de jugar en Vasco da Gama? La razón sería económica

Los goles del local fueron obra de Jair Cunha y de Liam Delap, gran figura del encuentro, anotando un doblete con dos sendos golazos. El descuento del City lo convirtió el francés Rayan Cherki.

Tabla de posiciones de la Premier League

Le puede interesar: Selección Colombia con varios sorpresas: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina para juegos ante Chile

Partidos de la fecha 10

Viernes 6 de noviembre

Everton 3-1 Coventry City

Sábado 7 de noviembre

Leeds 1-0 Tottenham

Fulham 1-1 Newcastle

Arsenal 1-0 Hull City

Nottingham Forest 3-1 Manchester City

Domingo 8 de noviembre

[9:00AM] Ipswich Vs. Bournemouth

[9:00AM] Sunderland Vs. Chelsea

[9:00AM] Crystal Palace Vs. Liverpool

[11:30AM] Manchester United Vs. Aston Villa