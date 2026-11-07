“Sentimos un poco de vergüenza por lo que ha pasado”: Larry Vásquez tras derrota de Inter de Bogotá

Internacional de Bogotá sufrió una nueva derrota en condición de visitante. El equipo capitalino cayó 2-0 frente a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, resultado que terminó con sus posibilidades de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Después del compromiso, Larry Vásquez y el asistente técnico del equipo comparecieron ante los medios de comunicación y analizaron los errores que llevaron a la derrota, además de referirse al próximo desafío en la Copa Colombia.

Uno de los aspectos señalados por los integrantes del cuerpo técnico fue la desconcentración del equipo en momentos determinantes del encuentro. Los dos penaltis concedidos a Boyacá Chicó terminaron siendo decisivos para el resultado, especialmente porque Internacional había tenido oportunidades para ponerse en ventaja y encaminar el partido.

“Al final no entramos en partido en el segundo tiempo, entramos un poquito desconcentrados, inclusive en el primer tiempo también en la situación del penal. Son dos penales, dos goles en contra. Tuvimos muchas posibilidades también desde el primer tiempo para poder liquidar el partido, pero el fútbol es así. Las que no tienes y fallas en ofensiva, de repente por un error en defensiva te cuestan los partidos como esta vez”, explicó el asistente técnico.

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El estado de la cancha de Tunja y las dificultades como visitante

Durante la conferencia también hubo espacio para hablar sobre las condiciones del estadio La Independencia. El asistente técnico reconoció que el terreno de juego presenta dificultades para el desarrollo del fútbol, especialmente por la longitud del césped y las condiciones de altura de la ciudad, aunque aclaró que estas circunstancias afectan a ambos equipos.

“Es un campo interesante, por no decir otra palabra, y es un campo que es para los dos equipos. A estos campos se le hace difícil que la pelota corra rápido, pero eso es para los dos equipos y eso viene pasando desde que se juega acá en este estadio”, señaló.

Además, reconoció que el desgaste físico es considerable en Tunja, aunque atribuyó la derrota principalmente a las dificultades futbolísticas y tácticas que tuvo Internacional para conservar la ventaja y controlar el encuentro.

“Obviamente el desgaste físico es bastante alto por la altura, por lo largo de la grama, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya pasa por un tema también táctico, técnico en el que nosotros fuimos incapaces de poder mantener el resultado”, agregó.

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Larry Vásquez reconoció la frustración y agradeció a la hinchada

Por su parte, Larry Vásquez habló sobre las sensaciones que dejó la derrota y reconoció que el resultado representa un golpe para el grupo, teniendo en cuenta las expectativas con las que llegaron a este compromiso y la posibilidad de seguir peleando por un lugar en los cuadrangulares.

“Es notable que ante estas circunstancias la frustración es alta por cómo se vio el partido, por las esperanzas que nosotros teníamos, por la ilusión con la que llegábamos. Es difícil pasar esta situación, pero en el fútbol se aprende también a pasar la página”, manifestó.

El mediocampista también hizo una autocrítica sobre el rendimiento del equipo fuera de casa durante este semestre, pues reconoció que los resultados como visitante estuvieron por debajo de lo esperado.

“El balance, como tú lo has dicho, no fue bueno de visitante para nosotros este semestre, algo que el semestre anterior nosotros fuimos bastante o mucho mejores”, explicó.

Vásquez aprovechó la conferencia para enviar un mensaje a los aficionados que acompañaron al equipo en Tunja y reconoció el respaldo que han recibido desde el inicio del año.

“Siempre agradecido porque desde principio de año hemos sentido el apoyo de la hinchada. Creo que ha sido una cultura que se ha creado a través de lo que es todo el Inter de Bogotá con los nuevos dueños, con el nuevo sponsor, el equipo, el nombre del equipo y nosotros tenemos una gratitud amplia para ellos por seguirnos, por estar ahí”, expresó.

Sin embargo, el futbolista no ocultó su inconformidad por el resultado y aseguró que el grupo también siente responsabilidad frente a los aficionados.

“Hoy obviamente no se dan las cosas y sentimos un poco de vergüenza por lo que ha pasado, pero creemos en lo incondicional que han sido ellos, en cómo nos han apoyado y esperamos que nos sigan apoyando”, agregó.

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Internacional de Bogotá cambia el chip para la Copa Colombia

Pese a la eliminación de la Liga , el equipo capitalino todavía tiene un objetivo importante en el calendario: la semifinal de la Copa Colombia frente al América de Cali. El primer compromiso se disputará el próximo martes y representa la oportunidad de pelear por un lugar en la final del certamen.

El asistente técnico reconoció que la derrota genera frustración, pero insistió en que el grupo debe concentrarse rápidamente en el siguiente desafío.

“Hoy perdemos un partido importante que nos corta la aspiración para tener vida en la Liga y, bueno, el fútbol es así. Si nos ponemos a recordar lo que pudo haber sido, pues es perder el tiempo. Es prepararse para lo que viene el martes, el primer partido, y lo enfrentaremos con todas las ganas posibles”, afirmó.

En la misma línea, Larry Vásquez destacó la importancia de cambiar rápidamente la mentalidad, pues el equipo tiene la posibilidad de disputar una final y buscar un resultado importante para la historia de la institución.

“Tenemos la posibilidad de jugar el martes otra vez, de pasar a una final. Eso es muy importante para la historia de nuestro club, para nosotros y hay que pasar las páginas. Sale el sol nuevamente y a trabajar”, concluyó.

De esta manera, Internacional de Bogotá buscará dejar atrás la derrota en Tunja y enfocar sus esfuerzos en la Copa Colombia, donde tendrá frente al América de Cali una nueva oportunidad de competir por un título y cerrar la temporada con una clasificación a la final.