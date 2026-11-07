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07 nov 2026 Actualizado 03:02

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Liga Colombiana

Reclasificación 2026: cupos a torneos Conmebol tras victoria del Medellín

Repase cómo se van distribuyendo los cupos a Libertadores y Sudamericana para 2027.

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La fecha 18 de la Liga colombiana comenzó con movimientos importantes en la tabla de reclasificación, que define los cupos a los torneos internacionales de 2027. Independiente Medellín aprovechó su compromiso para sumar tres puntos y acercarse a la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana.

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El DIM consiguió una victoria por 3-0 frente a Fortaleza en el estadio de Techo, gracias a un gol de Yony González al minuto 16 ‚un autogol de Ramírez al 56’ y un gol de Esneyder Mena al 88’. Con este resultado, el conjunto antioqueño llegó a 55 puntos, ascendió a la octava posición de la reclasificación y quedó a solo tres unidades de Once Caldas, que ocupa el puesto inmediatamente superior.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

La tabla de la Reclasificación 2026

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional91Copa Libertadores
2.América de Cali69Copa Libertadores
3.Independiente Santa Fe63Copa Sudamericana
4.Deportivo Cali60Copa Sudamericana
5.Deportes Tolima60NO CUENTA
6.Junior de Barranquilla60Copa Sudamericana
7.Once Caldas58//
8.Independiente Medellín55//
9.Millonarios53//
10.Atlético Bucaramanga52//
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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