Reclasificación 2026: cupos a torneos Conmebol tras victoria del Medellín
Repase cómo se van distribuyendo los cupos a Libertadores y Sudamericana para 2027.
La fecha 18 de la Liga colombiana comenzó con movimientos importantes en la tabla de reclasificación, que define los cupos a los torneos internacionales de 2027. Independiente Medellín aprovechó su compromiso para sumar tres puntos y acercarse a la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana.
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El DIM consiguió una victoria por 3-0 frente a Fortaleza en el estadio de Techo, gracias a un gol de Yony González al minuto 16 ‚un autogol de Ramírez al 56’ y un gol de Esneyder Mena al 88’. Con este resultado, el conjunto antioqueño llegó a 55 puntos, ascendió a la octava posición de la reclasificación y quedó a solo tres unidades de Once Caldas, que ocupa el puesto inmediatamente superior.
¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?
Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.
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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?
Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.
La tabla de la Reclasificación 2026
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Torneo
|1.
|Atlético Nacional
|91
|Copa Libertadores
|2.
|América de Cali
|69
|Copa Libertadores
|3.
|Independiente Santa Fe
|63
|Copa Sudamericana
|4.
|Deportivo Cali
|60
|Copa Sudamericana
|5.
|Deportes Tolima
|60
|NO CUENTA
|6.
|Junior de Barranquilla
|60
|Copa Sudamericana
|7.
|Once Caldas
|58
|//
|8.
|Independiente Medellín
|55
|//
|9.
|Millonarios
|53
|//
|10.
|Atlético Bucaramanga
|52
|//