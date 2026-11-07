Independiente Medellín vence a Fortaleza y asegura su clasificación a los cuadrangulares: resumen
El Poderoso se impuso 3-0 en Bogotá y aseguró su presencia entre los ocho mejores de la Liga Colombiana.
Independiente Medellín consiguió una importante victoria en su visita a Fortaleza. El conjunto antioqueño se impuso 3-0 en Bogotá y, con este resultado, aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana.
El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea disputará la última jornada frente a Águilas Doradas, conjunto que todavía lucha por conseguir un lugar entre los ocho clasificados.
Le podría interesar: Selección Colombia con varios sorpresas: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina para juegos ante Chile
Resumen del partido
El Poderoso abrió el marcador al minuto 16. Yony González apareció en el área y, con un cabezazo, aprovechó un centro procedente de un tiro de esquina para poner en ventaja al Medellín. La acción llegó después de una gran atajada de Barlasina en la jugada previa.
En el tiempo de adición de la primera mitad, al minuto 45+2, Fortaleza consiguió marcar por intermedio de Sebastián Navarro. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la anotación fue anulada y el conjunto bogotano se quedó sin el empate.
En el segundo tiempo, Medellín amplió la diferencia al minuto 55. En una rápida acción de contragolpe, Jeison Medina intentó enviar un centro al área, pero el balón se desvió en el defensor de Fortaleza, Pisciotti, y terminó en el fondo de la red como autogol.
Lea también: Mauricio Duarte: “La clasificación a los ocho está a la vuelta de la esquina”
Al minuto 65 llegó el tercer tanto del conjunto antioqueño. Jackson Martínez, quien ingresó desde el banco y venía de marcar en la jornada anterior, protagonizó una gran asistencia para Esneyder Mena, que definió y sentenció el compromiso.
Con este resultado, Independiente Medellín aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales y llegará a la última fecha con la tranquilidad de tener su clasificación garantizada. Fortaleza, por su parte, continúa en la parte baja de la tabla y cerrará su participación en el campeonato sin opciones de avanzar a la siguiente fase.
Reviva la retransmisión del partido
Repase el minuto a minuto
Fin del compromiso
Medellín gana 3-0 y se mete en los cuadrangulares finales
GGGOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN
Esneyder Mena marca el tercero del partido
Fabra tuvo el tercero
El lateral lo intentó de media distancia al primer palo pero s remate se fue desviado
Último cambio en Medellín
Ingresa Nivaldo Erazo y sale John Montaño
Se lo pierde Fortaleza
Wilke tuvo una de las más claras pero la mandó a las manos del arquero Chaux
También hay cambio en Medellín
Se retira Jeison Medina e ingresa Leider Berrío
Doble modificación en los 'Amix'
Sale Cabezas y entra Montaño y sale Navarro y entra Velásquez
Primer intento de Jackson
El delantero recibió una pelota dentro del área pero su remate pegó en un contrario
Otra amarilla más
Esta vez es Frank Fabra quien es amonestado
Cambios en el DIM
Ingresa Jackson Martínez por Yony González y sale Daniel Cataño por Keiner Klinger
Primeras modificaciones en el local
Ingresan Wilke por Vivas y Solís por Vázquez
Se salva Fortaleza
Medellín ataca con más libertad y genera una nueva atajada de Barlasina
GGGGOOOOOLLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN
Tras un centro de Medina el balón rebota en el central Pisciotti y se marca en propia puerta
Sustitución en la visita
Durante el entretiempo se presentó sustitución en el Medallín
Sale: Halam Loboa #16
Entra: Baldomero Perlaza #14
Inicio del segundo tiempo
Arranca la segunda mitad, Fortaleza 0-1 Medellín
Final de la primera mitad
Termina el primer tiempo en Techo
Invalidado el gol de Fortaleza
Tras revisión del VAR el árbitro anula el gol, seguimos 0-1 para el Medellín
GGGOOOOOOLLL DE FORTALEZA
Remate de Sebastián Navarro que metió un zapatazo desde el borde del área y marca un golazo luego de una jugada colectiva
Tres minutos de adición
Jugaremos hasta el 48' del primer tiempo
Partido detenido
El juego se para debido a que Cajares, de Fortaleza, se encuentra en el piso
Nueva aproximación capitalina
Nuevo tiro de esquina para los ‘Amix’ que se animan al final del primer tiempo
La más clara de Fortaleza
Cabezazo del Pulicastro tras un córner y pasa muy cerca del arco defendido por Chaux
Una tarjeta más
Tercera en Independiente Medellín, esta vez para Halam Loboa, por un golpe en la espalda tras ir a disputar una pelota
Se salvó 'Forta'
Tras una gran contra que desembocó en un centro al área, el jugador John Montaño no pudo cabecear correctamente
Segunda amarilla en el Medellín
El delantero Jeison Medina es amonestado
Ataja Eder Chaux
Un remate fuerte y abajo de media distancia amenazó el arco de Chaux pero el guardameta la pudo encajonar
Primera amarilla del partido
Didier Moreno (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso
GGGOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN
Yony González abre el marcador con un cabezazo
Atajada de Barlasina
Error en la parte defensiva que Daniel Cataño intentó aprovechar con una vaselina pero el arquero capitalino logró atajar por poco el disparo
Primera llegada del Medellín
El lateral Esneyder Mena remató con dirección al arco pero fue desviado por un contrario el balón se fue al córner
Nuevamente Fortaleza
Una jugada dentro del área no pudo ser finalizada y quedó en las manos de Chaux, sin embargo, fue una buena aproximación
Primera ocasión del partido
Tras un error defensivo, el delantero Pulicastro recupera y remata pero se va muy por encima
Inicio del partido
Ya rueda la pelota en Bogotá
Titulares de la visita
Nóminas del local