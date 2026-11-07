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07 nov 2026 Actualizado 04:25

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Liga Colombiana
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Fortaleza
MedellínMED
3
Yony González 15',David Ramírez 55' (pp),Esneyder Mena 87'
Medellín
Final
Medellín vence a Fortaleza y asegura su clasificación a los cuadrangulares: resumen del partido // Colprensa

Medellín vence a Fortaleza y asegura su clasificación a los cuadrangulares: resumen del partido // Colprensa

Medellín vence a Fortaleza y asegura su clasificación a los cuadrangulares: resumen del partido // Colprensa

Independiente Medellín vence a Fortaleza y asegura su clasificación a los cuadrangulares: resumen

El Poderoso se impuso 3-0 en Bogotá y aseguró su presencia entre los ocho mejores de la Liga Colombiana.

Independiente Medellín consiguió una importante victoria en su visita a Fortaleza. El conjunto antioqueño se impuso 3-0 en Bogotá y, con este resultado, aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea disputará la última jornada frente a Águilas Doradas, conjunto que todavía lucha por conseguir un lugar entre los ocho clasificados.

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Resumen del partido

El Poderoso abrió el marcador al minuto 16. Yony González apareció en el área y, con un cabezazo, aprovechó un centro procedente de un tiro de esquina para poner en ventaja al Medellín. La acción llegó después de una gran atajada de Barlasina en la jugada previa.

En el tiempo de adición de la primera mitad, al minuto 45+2, Fortaleza consiguió marcar por intermedio de Sebastián Navarro. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la anotación fue anulada y el conjunto bogotano se quedó sin el empate.

En el segundo tiempo, Medellín amplió la diferencia al minuto 55. En una rápida acción de contragolpe, Jeison Medina intentó enviar un centro al área, pero el balón se desvió en el defensor de Fortaleza, Pisciotti, y terminó en el fondo de la red como autogol.

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Al minuto 65 llegó el tercer tanto del conjunto antioqueño. Jackson Martínez, quien ingresó desde el banco y venía de marcar en la jornada anterior, protagonizó una gran asistencia para Esneyder Mena, que definió y sentenció el compromiso.

Con este resultado, Independiente Medellín aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales y llegará a la última fecha con la tranquilidad de tener su clasificación garantizada. Fortaleza, por su parte, continúa en la parte baja de la tabla y cerrará su participación en el campeonato sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

Reviva la retransmisión del partido

Repase el minuto a minuto

Hay nuevos mensajes
92'

Fin del compromiso

Medellín gana 3-0 y se mete en los cuadrangulares finales

90'

GGGOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Esneyder Mena marca el tercero del partido

87'

Fabra tuvo el tercero

El lateral lo intentó de media distancia al primer palo pero s remate se fue desviado

81'

Último cambio en Medellín

Ingresa Nivaldo Erazo y sale John Montaño

78'

Se lo pierde Fortaleza

Wilke tuvo una de las más claras pero la mandó a las manos del arquero Chaux

73'

También hay cambio en Medellín

Se retira Jeison Medina e ingresa Leider Berrío

72'

Doble modificación en los 'Amix'

Sale Cabezas y entra Montaño y sale Navarro y entra Velásquez

70'

Primer intento de Jackson

El delantero recibió una pelota dentro del área pero su remate pegó en un contrario

69'

Otra amarilla más

Esta vez es Frank Fabra quien es amonestado

65'

Cambios en el DIM

Ingresa Jackson Martínez por Yony González y sale Daniel Cataño por Keiner Klinger

61'

Primeras modificaciones en el local

Ingresan Wilke por Vivas y Solís por Vázquez

58'

Se salva Fortaleza

Medellín ataca con más libertad y genera una nueva atajada de Barlasina

55'

GGGGOOOOOLLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Tras un centro de Medina el balón rebota en el central Pisciotti y se marca en propia puerta

47'

Sustitución en la visita

Durante el entretiempo se presentó sustitución en el Medallín
Sale: Halam Loboa #16
Entra: Baldomero Perlaza #14

45'

Inicio del segundo tiempo

Arranca la segunda mitad, Fortaleza 0-1 Medellín

50'

Final de la primera mitad

Termina el primer tiempo en Techo

49'

Invalidado el gol de Fortaleza

Tras revisión del VAR el árbitro anula el gol, seguimos 0-1 para el Medellín

47'

GGGOOOOOOLLL DE FORTALEZA

Remate de Sebastián Navarro que metió un zapatazo desde el borde del área y marca un golazo luego de una jugada colectiva

45'

Tres minutos de adición

Jugaremos hasta el 48' del primer tiempo

43'

Partido detenido

El juego se para debido a que Cajares, de Fortaleza, se encuentra en el piso

40'

Nueva aproximación capitalina

Nuevo tiro de esquina para los ‘Amix’ que se animan al final del primer tiempo

38'

La más clara de Fortaleza

Cabezazo del Pulicastro tras un córner y pasa muy cerca del arco defendido por Chaux

33'

Una tarjeta más

Tercera en Independiente Medellín, esta vez para Halam Loboa, por un golpe en la espalda tras ir a disputar una pelota

31'

Se salvó 'Forta'

Tras una gran contra que desembocó en un centro al área, el jugador John Montaño no pudo cabecear correctamente

30'

Segunda amarilla en el Medellín

El delantero Jeison Medina es amonestado

26'

Ataja Eder Chaux

Un remate fuerte y abajo de media distancia amenazó el arco de Chaux pero el guardameta la pudo encajonar

20'

Primera amarilla del partido

Didier Moreno (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso

16'

GGGOOOOOLLL DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Yony González abre el marcador con un cabezazo

14'

Atajada de Barlasina

Error en la parte defensiva que Daniel Cataño intentó aprovechar con una vaselina pero el arquero capitalino logró atajar por poco el disparo

11'

Primera llegada del Medellín

El lateral Esneyder Mena remató con dirección al arco pero fue desviado por un contrario el balón se fue al córner

9'

Nuevamente Fortaleza

Una jugada dentro del área no pudo ser finalizada y quedó en las manos de Chaux, sin embargo, fue una buena aproximación 

5'

Primera ocasión del partido

Tras un error defensivo, el delantero Pulicastro recupera y remata pero se va muy por encima

1'

Inicio del partido

Ya rueda la pelota en Bogotá

Titulares de la visita

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