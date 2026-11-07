Independiente Medellín vence a Fortaleza y asegura su clasificación a los cuadrangulares: resumen

Medellín vence a Fortaleza y asegura su clasificación a los cuadrangulares: resumen del partido // Colprensa

El Poderoso se impuso 3-0 en Bogotá y aseguró su presencia entre los ocho mejores de la Liga Colombiana.

Independiente Medellín consiguió una importante victoria en su visita a Fortaleza. El conjunto antioqueño se impuso 3-0 en Bogotá y, con este resultado, aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea disputará la última jornada frente a Águilas Doradas, conjunto que todavía lucha por conseguir un lugar entre los ocho clasificados.

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Resumen del partido

El Poderoso abrió el marcador al minuto 16. Yony González apareció en el área y, con un cabezazo, aprovechó un centro procedente de un tiro de esquina para poner en ventaja al Medellín. La acción llegó después de una gran atajada de Barlasina en la jugada previa.

En el tiempo de adición de la primera mitad, al minuto 45+2, Fortaleza consiguió marcar por intermedio de Sebastián Navarro. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la anotación fue anulada y el conjunto bogotano se quedó sin el empate.

En el segundo tiempo, Medellín amplió la diferencia al minuto 55. En una rápida acción de contragolpe, Jeison Medina intentó enviar un centro al área, pero el balón se desvió en el defensor de Fortaleza, Pisciotti, y terminó en el fondo de la red como autogol.

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Al minuto 65 llegó el tercer tanto del conjunto antioqueño. Jackson Martínez, quien ingresó desde el banco y venía de marcar en la jornada anterior, protagonizó una gran asistencia para Esneyder Mena, que definió y sentenció el compromiso.

Con este resultado, Independiente Medellín aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales y llegará a la última fecha con la tranquilidad de tener su clasificación garantizada. Fortaleza, por su parte, continúa en la parte baja de la tabla y cerrará su participación en el campeonato sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

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