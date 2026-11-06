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06 nov 2026 Actualizado 22:39

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🔴 EN VIVO Boyacá Chicó vs. Inter de Bogotá por Liga Colombiana 2026-II: minuto a minuto

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🔴 EN VIVO Boyacá Chicó vs. Inter de Bogotá por Liga Colombiana 2026: minuto a minuto

El equipo capitalino tiene la posibilidad de quedar a dos puntos de los cuadrangulares a falta de jugarse el resto de la fecha.

El viernes 6 de noviembre, a las 6:00 PM, Internacional de Bogotá visitará el estadio La Independencia de Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó, en el compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026.

El conjunto capitalino llega con opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo boyacense ya está eliminado y confirmó su descenso al torneo de ascenso para 2027.

Así llegan los equipos

Internacional de Bogotá viene de vencer 3-1 a Independiente Medellín y todavía cuenta con posibilidades matemáticas de ingresar al grupo de los ocho mejores, cuando restan dos jornadas para finalizar la fase regular. Actualmente ocupa la undécima posición con 20 puntos, a cinco unidades de Águilas Doradas, que se encuentra en el octavo lugar con 25.

Por su parte, Boyacá Chicó ocupa la decimoséptima posición con 16 puntos y ya no tiene opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares. Además, el equipo ajedrezado tiene confirmado su descenso a la segunda división para la temporada 2027, junto a Jaguares de Córdoba.

En su más reciente presentación, disputada el primero de noviembre, el conjunto boyacense perdió 2-0 frente al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.

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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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