“Hay días donde piensas si vas a volver a jugar fútbol”: Leider Berrío tras su regreso con Medellín

Independiente Medellín consiguió una victoria fundamental en su visita a Fortaleza. El equipo antioqueño se impuso 3-0 en Bogotá, sumó tres puntos importantes en la recta final de la Liga y quedó a las puertas de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, el resultado no fue la única noticia positiva para el Poderoso: Leider Berrío volvió a disputar un partido oficial después de casi ocho meses alejado de las canchas por una lesión.

Precisamente, el regreso del mediocampista fue uno de los momentos destacados de la rueda de prensa posterior al compromiso. Berrío expresó su felicidad por volver a jugar y agradeció al club, al cuerpo médico, al cuerpo técnico y a su familia por el acompañamiento durante su recuperación.

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“Son casi ocho meses de días largos, trabajo duro, mucha disciplina, dedicación, esfuerzo. Yo creo que es hora de agradecer a todo el staff, al club que siempre me respaldó en la lesión, a mi familia, a todas las personas que estuvieron a mi lado”, manifestó.

El futbolista también reconoció que el proceso de recuperación tuvo momentos complicados, en los que incluso llegó a cuestionarse si podría regresar a la competencia profesional.

“Hay días largos, días duros donde piensas si vas a volver a jugar fútbol. Y yo creo que hoy es eso, día de agradecer, agradecerle al profe, al staff, a todas esas personas que se han alegrado por verme volver”, agregó.

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Berrío aseguró que su regreso representa el comienzo de una nueva etapa y espera aportar al equipo en el tramo decisivo de la temporada. Además, se refirió a la competencia interna que tendrá con sus compañeros por un lugar en la formación titular.

“Entramos para eso, para aportar, para ayudar al equipo, para ayudar a ganar. Estas victorias son importantes y yo creo que la competencia entre compañeros siempre es sana, siempre queremos lo mejor para el otro”, explicó.

Luis Amaranto Perea explicó las claves de la victoria

Por su parte, el director técnico Luis Amaranto Perea valoró el resultado conseguido en Bogotá y destacó especialmente que Medellín volviera a terminar un partido sin recibir goles. El entrenador señaló que el equipo llevaba 11 jornadas sin conseguir mantener su arco en cero, por lo que era uno de los objetivos principales para este encuentro.

“Hay una doble alegría por el resultado de tres goles, pero también porque hacía 11 fechas creo que no sacábamos el arco en cero. (…) Dos victorias nos ponen ahí a puertas de asegurar la clasificación y lo habíamos hablado con los futbolistas: este equipo no puede quedarse por fuera de los cuadrangulares”, señaló.

Sobre el planteamiento táctico, Perea explicó que una de las principales correcciones respecto a compromisos anteriores fue mantener las líneas más juntas y evitar que el equipo quedara demasiado largo cuando intentaba presionar en campo contrario.

“Primero, ser muy compactos. Nosotros había momentos que salíamos, saltábamos a presionar alto y el equipo se nos estaba haciendo largo, entre la línea defensiva y la línea de volantes. Creo que estaban recibiendo muy cómodos los rivales. Tomamos nota de ello. Hoy era importante mantener un equipo corto, sobre todo mantener el cero”, explicó.

El entrenador también descartó que la mejor presentación del Medellín obedeciera exclusivamente a un cambio de actitud, pues considera que la principal diferencia estuvo en el funcionamiento colectivo y en la manera de interpretar los momentos del partido.

“Yo no sé si es cambio de actitud. A veces cuando un equipo pierde, nosotros lo resolvemos con un tema actitudinal. (…) Hoy defendimos mejor, hoy estuvimos más compactos, el equipo no se desesperó. Entonces, hay momentos donde correr no significa ganar, hay que saber correr. Y creo que hoy corrimos bastante mejor que el partido contra Inter”, afirmó.

Perea también se refirió a la importancia de la posesión del balón, luego de que Medellín consiguiera una victoria contundente sin necesidad de dominar ese apartado estadístico. El técnico reconoció que prefiere que su equipo tenga la pelota, aunque resaltó que también es importante aprovechar los espacios que deja el rival.

“Si me pones a elegir, quiero tener mucho más la posesión que el rival, porque esto quiere decir que el rival corre más que nosotros, que controlamos el juego, pero hay un momento donde también hay que saber aprovechar los espacios que te deja el rival”, comentó.

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La situación de Juan Fernando Quintero y Agustín

Finalmente, el entrenador entregó novedades sobre la situación física de algunos futbolistas de cara al próximo compromiso frente a Águilas Doradas. Sobre Juan Fernando Quintero, indicó que ha evolucionado favorablemente, aunque todavía no está en condiciones de competir.

“Juanfer está bastante bien. El otro día entrenó bastante bien, sin embargo, no está todavía para competir”, explicó.

En cuanto a Agustín Martegani, Perea señaló que los exámenes médicos arrojaron una situación menor, pero dejó claro que no quieren asumir riesgos innecesarios con el jugador.

“No creo que los exámenes han arrojado algo muy pequeño, pero ojalá no lo tengamos que necesitar porque eso sería arriesgarlo”, añadió.

El técnico también destacó el aporte de Jackson Martínez, quien ha sido protagonista en los últimos compromisos, y resaltó su profesionalismo, liderazgo y compromiso con el equipo.

“Es la dedicación. Al final es cierto que hay jugadores que más allá de la edad, su capacidad, su compromiso, su liderazgo, cómo se entrena, cómo se cuida, le permite todavía darnos alegrías”, manifestó.

Con este resultado, Independiente Medellín regresará a casa con la tranquilidad de estar clasificado a los cuadrangulares semifinales. Ahora, el equipo de Luis Amaranto Perea se enfocará en su próximo compromiso frente a Águilas Doradas, con el objetivo de sellar su clasificación y llegar a las finales con una plantilla cada vez más recuperada.