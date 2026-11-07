Linda Caicedo será titular ante Athletic Club: Real Madrid busca el liderato de la Liga F

El equipo de la colombiana necesita una victoria para llegar a 25 puntos y superar al Barcelona en la clasificación del fútbol femenino español.

El Real Madrid Femenino tendrá una oportunidad importante de tomar el liderato de la Liga F cuando visite este sábado 7 de noviembre al Athletic Club, en compromiso correspondiente a la décima jornada del campeonato español. La colombiana Linda Caicedo será titular en el conjunto blanco, que buscará sumar tres puntos para superar al Barcelona y quedarse con el primer puesto de la clasificación.

El equipo madrileño llega a este compromiso en la segunda posición con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y una derrota en nueve partidos disputados. Por su parte, el Barcelona lidera el campeonato con 24 unidades, por lo que un triunfo del Real Madrid le permitiría alcanzar los 25 puntos y quedar uno por encima de su principal rival en la lucha por el título.

También lea acá: Selección Colombia con varios sorpresas: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina para juegos ante Chile

Linda Caicedo, titular en busca del liderato

La atacante colombiana será una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Pau Quesada. Linda se ha consolidado como una futbolista importante en el esquema madridista, gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y habilidad para generar oportunidades en el último tercio del campo.

La vallecaucana buscará trasladar su buen rendimiento a un compromiso determinante para las aspiraciones del Real Madrid en la Liga F. Su presencia desde el inicio representa una de las principales alternativas ofensivas del conjunto blanco para intentar superar la defensa del equipo vasco.

Le puede interesar: Liga colombiana, entre las 20 mejores del mundo: ¿Qué ligas están por encima?

Athletic Club, un rival que quiere hacerse fuerte en casa

El Athletic Club también llega con aspiraciones de protagonismo. Las rojiblancas ocupan la sexta posición con 15 puntos, luego de conseguir cuatro victorias, tres empates y dos derrotas en sus primeras nueve presentaciones.

El conjunto vasco buscará aprovechar su condición de local en Lezama para sumar ante uno de los candidatos al título. De esta manera, el enfrentamiento tendrá dos objetivos importantes: el Real Madrid intentará alcanzar la cima de la clasificación, mientras que el Athletic buscará mantenerse en los primeros puestos del campeonato.

El partido entre Athletic Club y Real Madrid se disputará este sábado 7 de noviembre, a las 10:00 a. m. (hora colombiana).