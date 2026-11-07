Golpe contra la minería ilegal en inmediaciones del páramo de Santurbán en Santander

Bogotá

Socavones y plantas de procesamiento de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán, Santander, fueron intervenidos en ocho diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía como parte de una investigación contra una organización delincuencial señalada de extraer ilegalmente oro en el área protegida.

La actividad ilícita generaría más de 1.200 millones de pesos mensuales y habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá, fuentes de abastecimiento del acueducto de Bucaramanga.

Los procedimientos fueron realizados por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la vereda Angosturas de California y en plantas ubicadas en ese municipio, Suratá y Matanza.

En los lugares inspeccionados fueron incautados 92 millones de pesos en efectivo, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas. También se encontraron 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias utilizadas en la obtención del mineral.

En los allanamientos también fueron hallados 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores destinados a la explotación minera ilegal.

Las evidencias indican que el oro extraído en el área intervenida sería distribuido en establecimientos de comercio de Bucaramanga y Bogotá.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo legalidad sobre los elementos incautados y avanzará en las indagaciones para identificar a los responsables.