MinAmbiente hará estudios para definir cómo proteger las fuentes de agua de Santurbán, Santander

El Ministerio de Ambiente anunció hoy, jueves 5 de noviembre que realizará estudios para definir qué medidas de protección necesitan las fuentes de agua de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en el costado occidental del macizo de Santurbán, en Santander.

La zona está por fuera de los límites oficiales del páramo, pero tiene una reserva temporal de recursos naturales establecida en marzo de 2025. El Ministerio confirmó que esa protección continúa vigente hasta marzo de 2027.

Los estudios permitirán conocer por dónde circula el agua debajo de la tierra, cómo se conecta con las quebradas y cuáles son los lugares más vulnerables a la contaminación. También se analizará la cantidad de agua disponible y cómo puede verse afectada por la pérdida de vegetación o los cambios en el clima.

Con esa información, el Gobierno busca determinar qué partes del territorio necesitan medidas de protección y cuáles serían las más adecuadas para conservar las fuentes de agua.

La reserva definitiva que fue revocada. En agosto de 2026, el Gobierno anterior declaró una reserva definitiva sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja. Esa decisión establecía restricciones para nuevos proyectos de mediana y gran minería en el área.

Sin embargo, el 13 de agosto, el Ministerio de Ambiente revocó la resolución que había establecido esa protección. La decisión estuvo relacionada con cuestionamientos al procedimiento y la necesidad de garantizar la participación de las comunidades.

La revocatoria dejó sin efectos la reserva definitiva, pero no eliminó la protección temporal que sigue vigente sobre la zona, según aclaró el Ministerio.

Marzo de 2027 es la fecha es clave. Porque marca el vencimiento de la reserva temporal, mientras continúa pendiente una decisión sobre las medidas de protección que necesitará la microcuenca de La Baja.