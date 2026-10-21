Procuraduría alerta por futuro de Santurbán, pide que se defina su protección antes de marzo de 2027

La Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de medidas cautelares presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander para reforzar la protección ambiental del páramo de Santurbán, en medio de la incertidumbre por el futuro de la reserva temporal que actualmente cobija parte del territorio.

En un concepto actualizado sobre esta situación, la Procuraduría pidió al Tribunal ordenar al Ministerio de Ambiente que adelante y culmine, antes del 4 de marzo de 2027, la actuación administrativa necesaria para “adoptar una decisión expresa y motivada sobre la continuidad de la protección preventiva de la zona”.

La entidad advierte que la Resolución 1277 de 2026, mediante la cual se revocó la prórroga de la reserva temporal, hizo que su vigencia regresara al plazo inicialmente establecido. El Ministerio Público señala que la revocatoria obedeció a un asunto procedimental y no a una valoración técnica que haya descartado los riesgos ambientales.

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Para la Procuraduría, existe un riesgo de que la protección vigente termine antes de que concluyan los estudios ambientales y se defina el mecanismo que la sustituirá. Por eso considera necesaria una actuación preventiva que evite un eventual vacío de protección.

El pronunciamiento se conoce mientras avanza la discusión sobre el proyecto minero Soto Norte, asociado a Aris Mining, y las medidas solicitadas dentro de una acción popular que busca proteger los recursos hídricos y ecosistemas de Santurbán. Entre las solicitudes de los demandantes está impedir que se adopten decisiones de fondo relacionadas con el proyecto mientras se resuelve el proceso judicial.

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La Procuraduría también señala que la protección de los páramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos tiene especial relevancia bajo la legislación ambiental y recuerda la aplicación del principio de precaución frente a riesgos de daño grave o irreversible.

Hernán Morantes, abogado y vocero del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, destacó el respaldo de la Procuraduría y sostuvo que “el agua necesita protección antes de que sea tarde”.

Agregó que “en esa medida esto es un respaldo muy importante para la defensa de Santurbán. Por eso el 13 de noviembre a las 9 de la mañana ante el Ministerio de Ambiente nos vamos a movilizar para exigir la protección del agua y de Santurbán que representa la vida de 2.5 millones de personas”.

La decisión final sobre la medida cautelar estará ahora en manos del Tribunal Administrativo de Santander.