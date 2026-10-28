Incautan oro, explosivos y $92 millones en operativo contra la minería ilegal en Santander

Un operativo conjunto de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el CTI permitió intervenir actividades relacionadas con la explotación ilícita de oro en los municipios de California y Suratá, en la provincia de Soto Norte, como parte de la operación denominada “Páramo de Santurbán”.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fueron realizadas ocho diligencias de registro y allanamiento, en las que se incautaron 114 gramos de oro en joyas y 211 gramos de oro en amalgama, además de 1.902 gramos de mercurio, 200 kilogramos de cianuro, 120 kilogramos de ANFO, 147 barras de Indugel, 700 metros de cordón detonante y 62 detonadores eléctricos.

También fueron encontrados $92.823.000 en efectivo, cinco taladros neumáticos, 12 motores, dos grameras, un equipo de oxicorte y otros elementos relacionados con el procesamiento del mineral.

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El secretario del interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que la intervención hace parte de un plan estratégico para contrarrestar la minería ilegal y criminal, con especial atención en la provincia de Soto Norte.

Según las autoridades, las actividades intervenidas generarían ingresos superiores a los $1.200 millones mensuales, por lo que el operativo busca afectar las rentas ilícitas y reducir la capacidad de estas estructuras para continuar con la explotación y procesamiento ilegal de oro.

Tras el operativo no se presentaron capturas

Las autoridades no confirmaron que se efectuaran capturas durante el operativo. Así también lo aseguró Fabio Maldonado, vocero del Gran Pacto Social Minero, “no, no se produjeron capturas durante los procedimientos, sino allanamientos a algunas viviendas y plantas de procesamiento de oro”, precisó en Caracol Radio.

Maldonado señaló que algunos pequeños mineros procesan el mineral en viviendas o cerca de ellas y sostuvo que la falta de plantas de procesamiento licenciadas y de transferencia tecnológica es uno de los problemas que enfrenta el sector en Soto Norte. Según explicó, los mineros han planteado la necesidad de avanzar hacia procesos de formalización que permitan contar con infraestructura adecuada para el procesamiento.

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El vocero también cuestionó que las acciones de control no estén acompañadas, según su perspectiva, de alternativas de formalización y transferencia de tecnología. Afirmó que desde 2023 han planteado acuerdos con el Ministerio de Ambiente, pero que no se habrían implementado en el territorio las medidas que, según los mineros, se requieren para avanzar en procesos de conservación y formalización.

Las autoridades destacaron que el decomiso de sustancias químicas, maquinaria y explosivos también busca contribuir a la protección de los ecosistemas, fuentes hídricas, suelos y biodiversidad del Páramo de Santurbán.