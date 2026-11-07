Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 nov 2026 Actualizado 20:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Ejército Nacional captura a dos presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Calarcá’

La operación militar se desarrolló en la vereda Bajo Villanueva en zona rural de La Macarena en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta
Añadir Caracol Radio en Google

Bogotá

En una operación militar que contó con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, fueron capturados dos presuntos integrantes de la estructura Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

La operación militar se desarrolló en la vereda Bajo Villanueva, en zona rural de La Macarena, Meta donde las tropas del Ejército lograron las capturas y la incautación de dos armas de fuego, munición, accesorios para armas de fuego, equipos de comunicación y material de intendencia.

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Durante el operativo también se encontraron más de 12 millones de pesos en efectivo, así como cuadernos y otros elementos de interés para la inteligencia militar, además de insumos médicos y prendas de uso privativo de las Fuerzas militares.

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Operación militar en el Meta

Con este resultado, el Ejército afecta las capacidades de mando, control y presencia territorial de esta estructura de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en esta zona del sur del departamento del Meta.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado