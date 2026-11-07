Ejército Nacional captura a dos presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Calarcá’

Bogotá

En una operación militar que contó con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, fueron capturados dos presuntos integrantes de la estructura Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

La operación militar se desarrolló en la vereda Bajo Villanueva, en zona rural de La Macarena, Meta donde las tropas del Ejército lograron las capturas y la incautación de dos armas de fuego, munición, accesorios para armas de fuego, equipos de comunicación y material de intendencia.

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Durante el operativo también se encontraron más de 12 millones de pesos en efectivo, así como cuadernos y otros elementos de interés para la inteligencia militar, además de insumos médicos y prendas de uso privativo de las Fuerzas militares.

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Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.

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Con este resultado, el Ejército afecta las capacidades de mando, control y presencia territorial de esta estructura de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en esta zona del sur del departamento del Meta.