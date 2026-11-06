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“Espero que el presidente hable con él y lo corrija”: Meeks sobre declaraciones del canciller Bula

El representante Gregory Meeks habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W luego de la estruendosa victoria demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos, acerca del tono que podrían acoger las relaciones con Colombia a raíz del cambio de tendencia.

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El congresista se refirió también a la polémica surgida en torno a los trinos con declaraciones subidas de tono del canciller Omar Bula, en las que insulta a figuras del partido Demócrata como Kamala Harris y a la necesidad de conversar de forma “honesta” con el presidente De la Espriella.

En desarrollo.

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