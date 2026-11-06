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06 nov 2026 Actualizado 16:40

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“Espero que el presidente hable con él y lo corrija”: Meeks sobre declaraciones del canciller Bula

El congresista estadounidense habló en Caracol Radio sobre lo que se espera de la cooperación bilateral con Colombia tras el triunfo demócrata.

“Espero que el presidente hable con él y lo corrija”: Meeks sobre declaraciones del canciller Bula

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El representante Gregory Meeks habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W luego de la estruendosa victoria demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos, acerca del tono que podrían acoger las relaciones con Colombia a raíz del cambio de tendencia.

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El congresista se refirió también a la polémica surgida en torno a los trinos con declaraciones subidas de tono del canciller Omar Bula, en las que insulta a figuras del partido Demócrata como Kamala Harris y a la necesidad de conversar de forma “honesta” con el presidente De la Espriella.

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