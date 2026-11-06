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El Valle avanza en reconstrucción con 2.200 viviendas y 52 instituciones intervenidas: gobernadora

En el marco del Festival Valle Inspira de Caracol Radio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expuso los avances en materia de reconstrucción, vivienda y reactivación económica para las zonas afectadas de la región tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La mandataria regional detalló las acciones frente a la crisis de infraestructura tras el colapso de 220 colegios. Inicialmente, se implementaron albergues escolares en carpas para la continuidad de las clases. Hoy ya se cuenta con un presupuesto para intervenir 52 instituciones públicas.

En el sector de vivienda, el departamento ya inició la construcción de 2.200 viviendas nuevas y la ejecución de 9.400 mejoramientos habitacionales para asistir a las comunidades damnificadas que han sufrido por la situación.

Reactivación económica

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