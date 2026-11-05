Lluvias en Suaita, Santander, dejan múltiples emergencias, alcalde pide ayuda al Gobierno Nacional

Un llamado urgente al Gobierno Nacional y Departamental hizo el alcalde de Suaita, Santander, Alonso Pulido Rangel, para atender las afectaciones que presentan el puente La Vega, infraestructura que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de San José de Suaita y el municipio de Guadalupe.

El mandatario manifestó su preocupación por el deterioro de este paso, que se ha visto afectado por las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en el municipio y diferentes zonas del departamento.

Según explicó, esta vía secundaria es fundamental para la movilidad de las comunidades, especialmente ante eventuales dificultades que puedan presentarse en la carretera principal. Por esta razón, advirtió que, de no recibir una intervención oportuna, el municipio podría enfrentar problemas de incomunicación.

“Necesitamos la ayuda contundente y rápida de todas las autoridades, nacionales y regionales, porque nos vamos a quedar incomunicados”, expresó Pulido Rangel, quien pidió la presencia de los organismos de gestión del riesgo para evaluar la situación y establecer las acciones necesarias.

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El alcalde también informó que, tras una reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se conformaron tres comisiones para atender las emergencias ocasionadas por las lluvias: una encargada del corregimiento de San José de Suaita y sus veredas; otra para la cabecera municipal y sus sectores rurales, y una tercera para atender las zonas de Badorreal, Tolotá y Olival.

El mandatario insistió en la necesidad de una respuesta de las autoridades departamentales y nacionales para mitigar las afectaciones en el puente La Vega, garantizar la seguridad de los habitantes y evitar que las comunidades pierdan la conexión vial, queden incomunicados o deban evacuar sus viviendas.