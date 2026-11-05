Fuertes lluvias en Bogotá provocaron inundaciones y afectaciones en la movilidad

Colombia

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este jueves 5 de noviembre provocaron inundaciones, encharcamientos y complicaciones en la movilidad de Bogotá, principalmente en sectores del sur de la ciudad.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad, uno de los puntos afectados fue la localidad de San Cristóbal, donde se presentó una inundación en la carrera 5A con calle 31 sur. Al lugar fueron enviados equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para atender la situación.

También se reportaron acumulaciones de agua en los siguientes corredores viales:

Avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá.

NQS con carrera 33.

Avenida Boyacá con calle 60 sur.

Calle 48 con carrera 5, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Afectaciones en TransMilenio y TransMiCable

Las precipitaciones también impactaron la operación del transporte público. En la avenida Caracas con calle 11 se reportó una restricción al paso de los buses troncales de TransMilenio en sentido sur-norte, debido a las inundaciones y a la obstrucción de los maletines instalados para el cruce peatonal.

Por otra parte, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspendió temporalmente su servicio debido a una alerta de tormenta eléctrica en la zona de influencia. La medida se tomó como prevención para garantizar la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, a las 3:51 p. m., TransMilenio confirmó el restablecimiento de la operación, luego de la normalización de las condiciones meteorológicas