Mauricio Duarte: “La clasificación a los ocho está a la vuelta de la esquina”

Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Santa Fe y aseguró su permanencia en la primera división del fútbol colombiano para la temporada 2027. El equipo Motilón cuenta ahora con grandes chances de clasificar a los cuadrangulares finales.

Cúcuta es décimo con 24 puntos, a solo una unidad del Águilas Doradas, quien ostenta la octava casilla faltando dos fechas para que termine la fase regular del campeonato colombiano.

En diálogo con La Milonga de AS Colombia, Mauricio Duarte, uno de los capitantes y referentes del equipo nortesantandereano, habló del primer objetivo cumplido y de lo que busca ahora el cuadro Motilón antes de que finalice el presente campeonato.

“Supremamente importante lo que se hizo. Nos quitamos un peso de encima con esta situación que se venía tornando difícil con los resultados, por ahí dejamos escapar puntos importantes en condición de local contra Águilas, pero bueno, supimos levantarnos de eso y, gracias a Dios, salvar la categoría”, manifestó.

Duarte añadió sobre los nuevos objetivos del equipoo: “A medida que va pasando uno se traza objetivos. El objetivo principal era salvar la categoría, hay un segundo que es clasificar a los 8 y de ahí para allá, uno se plantea cosas grandes. Con el empuje de la gente acá de local uno sabe que se hace fuerte, que se le infla la camiseta, eso es importante y lo demostramos con equipos importantes”.

El lateral de 34 años reconoció que la clasificación está cercana, teniendo en cuenta que cierran la fase regular del campeonato ante dos equipos ya eliminados: Junior en Barranquilla y Jaguares en Cúcuta.

“Ya salvamos la categoría, ahora estamos pensando en entrar a los ocho, es un objetivo que está ahí en la vuelta de la esquina, nos toca enfrentar dos equipos que vienen eliminados, tanto el Junior como Jaguares, pero uno nunca los menos precia, un Junior que tiene unos jugadores con una categoría importantes, con jerarquía, que no se le dieron las cosas, pero creo que tiene un muy buen equipo, por algo fueron bicampeón”, concluyó.