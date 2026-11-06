Nacional vs Pereira por la fecha 18 de la Liga Colombiana: Cuándo y cómo seguir el partido

Atlético Nacional se enfrentará al Deportivo Pereira este sábado 7 de noviembre, partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:10 PM.

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Nacional llega a este compromiso como uno de los protagonistas del campeonato. Después de empatar 1-1 frente a Atlético Bucaramanga en la jornada anterior, el equipo dirigido por Lucas González buscará regresar a la victoria y mantener su posición en los primeros lugares de la clasificación.

El conjunto verdolaga llega como líder del campeonato con 36 puntos en 17 partidos disputados. Un triunfo, en el peor de los casos, le asegurará la segunda posición del campeonato y, por ende, el punto invisible en cuadrangulares.

Por su parte, Deportivo Pereira ocupa la decimoquinta posición con 17 unidades y necesita sumar para mejorar su ubicación en la tabla. El equipo matecaña viene de caer 1-3 frente a Deportes Tolima, por lo que tendrá una exigente visita a Medellín ante uno de los principales protagonistas del campeonato.

Nacional intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para quedarse con los tres puntos. Entretanto, Pereira buscará dar la sorpresa en el Atanasio Girardot y complicar al líder en una jornada importante para las aspiraciones de ambos equipos.

Fecha y hora de Nacional Vs Deportivo Pereira

Fecha: Sábado 7 de noviembre

Hora: 6:10 PM

Lugar: Estadio Atanasio Girardot