Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 11:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Fútbol

Así quedó el Grupo A del Torneo de Ascenso, tras empate de Unión Magdalena en casa

El equipo samario continúa alejándose de la posibilidad de regresar a la A en el 2027.

Unión Magadalena empató en Santa Marta ante Boca Juniors de Cali / X: @UnionMagdalena.

Unión Magadalena empató en Santa Marta ante Boca Juniors de Cali / X: @UnionMagdalena.

Unión Magadalena empató en Santa Marta ante Boca Juniors de Cali / X: @UnionMagdalena.
Añadir Caracol Radio en Google

Unión Magdalena dejó escapar la posibilidad de sumar su primera victoria en los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso, luego de empatar en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta ante Independiente Valle del Cauca, en juego que dio apertura a la fecha 3 de las semifinales del campeonato.

Unión Magdalena 1-1 Independiente Valle del Cauca

Unión Magdalena apenas pudo rescatar un punto en condición de local frente a Independiente Valle del Cauca, un juego en el que su rival tuvo un hombre menos desde la primera parte.

Más información

William López abrió el marcador para los vallecaucanos a los 15 minutos del compromiso. A los 39 se produjo la expulsión de Lucas Farías en el cuadro visitante, lo que complicaba sus aspiraciones en el encuentro.

Yimmy Congo igualó el compromiso al minuto 44, renovando la ilusión de los samarios; sin embargo, los dirigidos por Carlos Silva no encontraron las vías para adelantarse en el marcador. Los samarios siguen invictos, pro han empatado todos sus juegos; los vallecaucanos salieron del fondo de la tabla con su primera unidad.

Posiciones del Grupo A del Torneo de Ascenso

Pos.EquipoPTSPJ
1.Boca Juniors de Cali42
2.Envigado42
3.Unión Magdalena33
4.Independiente Valle del Cauca13

Este viernes se cumplirá la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso en el Estadio Raúl Miranda, cuando Boca Juniors de Cali reciba a Envigado, a partir de las 4:00PM.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado