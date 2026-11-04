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04 nov 2026 Actualizado 22:58

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🔴 EN VIVO Cúcuta vs Santa Fe por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto motilón quiere seguir en la pelea para entrar entro los ocho y alejarse del descenso.

Cúcuta Deportivo recibe a Independiente Santa Fe este miércoles 4 de noviembre por la fecha 17 de la Liga Colombiana 2026-ll. El partido se llevará a cabo en el estadio General Santander en la capital del Norte de Santander a las 6:30 PM.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido de Cúcuta vs Independiente Santa Fe

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Cúcuta vs Santa Fe

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