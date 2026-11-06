¿Es legal desheredar a un hijo en Colombia? Únicas causas que contempla la ley

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En Colombia, los padres no pueden quitarle a un hijo el porcentaje de herencia que le corresponde por decisión personal. El desheredamiento de uno de los descendientes solo es válido si se encuentra dentro de las causales legales, las cuales deben ser establecidas en el testamento y cumplir los requisitos presentados en la Ley 84 de 1873 o el Código Civil de Colombia.

La mala relación familiar, el distanciamiento o las diferencias entre padres e hijos no son motivos válidos para desheredar. El Código Civil estipula situaciones específicas en las que una persona puede privar a uno de sus herederos forzosos del porcentaje de la herencia que la ley determina.

En el artículo 1266 de la Ley 84 de 1873 se establece que un descendiente no puede ser desheredado sino por algunas de las siguientes causas:

1a.) Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. 2a.) Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo. 3a.) Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. — ARTÍCULO 1266. <CAUSALES DE DESHEREDAMIENTO>.

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¿Quiénes son los herederos forzosos?

Recuerde que legalmente la persona no puede dejar fuera de su testamento a los herederos legitimarios o forzosos; entre ellos se encuentran:

Los descendientes: en este grupo se encuentran los hijos, sin diferencia entre aquellos nacidos dentro de un matrimonio, fuese del mismo o adoptivos. En caso de que uno de los hijos haya fallecido, sea indigno, renuncie a la herencia o sea desheredado, la herencia pasa a los nietos del otorgante.

en este grupo se encuentran los hijos, sin diferencia entre aquellos nacidos dentro de un matrimonio, fuese del mismo o adoptivos. En caso de que uno de los hijos haya fallecido, sea indigno, renuncie a la herencia o sea desheredado, la herencia pasa a los nietos del otorgante. Los ascendientes: a falta de descendientes, los ascendientes de grado más próximo, siendo primero los padres y, si estos no viven, los abuelos.

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¿Cuáles son las causas legales para desheredar a un hijo?

Según lo mencionado en el artículo 1266 del Código Civil de Colombia, un heredero legitimario solo puede ser desheredado por alguna de las siguientes tres razones establecidas al momento de publicación de esta nota:

Por haber cometido injuria grave contra el padre o la madre.

La ley contempla que una persona puede desheredar legalmente a un hijo o padre, si este le ha causado un daño moral, físico o económico grave, que pueda ser comprobable en caso de ser requerido, bien sea a él o a su círculo familiar más cercano.

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Por no haberle socorrido al padre o madre en el estado de demencia o destitución, pudiendo.

La segunda causal se presenta cuando el heredero no le brinda ayuda a su padre o madre que se encuentra en estado de demencia o desnutrición, aun teniendo la posibilidad de hacerlo.

Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar.

En la última causal establecida para 2026, se puede llevar a cabo cuando un hijo utiliza la fuerza o la voluntad deliberada y consciente para evitar que su padre o madre realice su testamento.

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¿Cómo desheredar a un hijo?

El hecho de que se cumpla una de las causas mencionadas anteriormente no significa que el desheredamiento se aplique automáticamente, sino que se deben tener en cuenta los siguientes puntos para hacerlo legítimo:

Se debe realizar un testamento y dentro de este estipular el deseo de desheredar a uno de los herederos legitimarios, y expresar la causal que más se aplica del artículo 1266 del Código Civil.

a uno de los herederos legitimarios, y Aparte de la mención en el testamento, la causal debe ser probada por el otorgante en vida o por los interesados en el desheredamiento después de la muerte de este.

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