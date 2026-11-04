¿Puede reclamar una herencia después de 10, 20 o 30 años en Colombia 2026? Art.1326 del Código Civil

Cuanto tiempo tiene un heredero responder por el trámite de su herencia. Foto Getty Images / shapecharge

La herencia, según el Ministerio de Justicia, es el acto donde se hace la transición de las pertenencias económicas de un fallecido a determinados herederos que se encuentran vinculados al núcleo familiar de la persona que murió. Funciona bajo contextos en los que, dependiendo del caso, se accionará una modalidad distinta.

Durante el trámite correspondiente a la repartición del patrimonio de una persona fallecida, por lo general se estipula un tiempo de ley en donde los herederos interesados podrán acceder a apelar en lo que les corresponde, así como de qué manera se realizará la distribución.

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Formas de repartición de herencia

Los herederos llegan a un acuerdo en la repartición de los bienes: el proceso se lleva a cabo ante una notaría donde se expide un documento privado o escritura pública donde queda estipulado dicho acuerdo.

el proceso se lleva a cabo ante una notaría donde se expide un documento privado o escritura pública donde queda estipulado dicho acuerdo. Los herederos no llegan a un acuerdo concreto en la repartición de los bienes: se solicita acompañamiento de un Juez, donde es necesario contar con un apoderado o abogado.

se solicita acompañamiento de un Juez, donde es necesario contar con un apoderado o abogado. Por medio de un contador que hará el papel de testamentario: La persona titular de la herencia puede delegar la distribución de dicha ayuda económica a un tercero, el cual será el encargado de decidir la forma en que terminarán las propiedades del dueño original.

Dependiendo del tipo de sucesión de bienes por ley, las personas involucradas en la repartición tienen un plazo de tiempo determinado, en el que, si no se realizan las decisiones correspondientes en ese periodo establecido, podrían peligrar los intereses, quedando algunos de los herederos fuera del alcance legal.

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¿La herencia se puede reclamar hasta después de 20 años?

El plazo máximo que se establece para trámites de herencia según el artículo 1326 del Código Civil es de 10 años a partir del inicio de la sucesión, la cual regula la acción de petición de herencia y los alcances de la sucesión; de esta manera, los herederos que no apelen, reclamen o acepten en ese lapso legal no tendrán garantías de reclamaciones.

¿Qué sucede si no se inicia con la sucesión en 10 años?

Si se cumple con el tiempo establecido, los herederos que aleguen haber respondido o poseído administrativamente por los bienes o propiedades en ese periodo pueden llegar a conseguir la titularidad de la herencia definitiva a su favor.

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¿Qué puede hacer si no lo incluyeron en el proceso de sucesión?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, si la persona es heredera de la persona fallecida y no es tenida en cuenta con la repartición, se plantean los siguientes pasos:

Demostrar por medio del Registro Civil de Nacimiento que acredite como heredero legal; a continuación, deberá instaurar una demanda en contra de las demás partes vinculadas en la repartición, en donde manifestará con hechos y bajo qué pruebas los fundamenta.

en la repartición, en donde manifestará con hechos y bajo qué pruebas los fundamenta. La demanda debe ser presentada ante un juez de familia que corresponda a la ciudad o municipio donde la persona fallecida tenía su residencia principal al momento de su deceso.

que corresponda a la ciudad o municipio donde la persona fallecida tenía su residencia principal al momento de su deceso. Si la decisión del juez se considera a favor y así mismo se le reconocen los bienes o propiedades sujetos a registro, procederá la persona a realizar la correspondiente inscripción de la sentencia ante la oficina de instrumentos públicos.

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