¿Cuánto vale la tarjeta profesional 2026? Costo según carrera y entidad que regula la profesión

La matrícula o tarjeta profesional funciona como un acto administrativo y permiso legal donde se certifica persona correspondiente para que pueda desempeñar labores de su oficio dentro del marco legal.

En Colombia, ciertos cargos profesionales exigen la acreditación por medio de este documento, el cual está dirigido a las denominadas ‘profesiones de riesgo social’, que según Función Pública son labores que llevan consigo un margen de riesgo colectivo o que puedan causar repercusiones sociales.

De esta manera, este mecanismo refleja que el profesional o aspirante al cargo cumple con las capacidades y aptitud correspondientes, para que así pueda emplearse tanto en el sector público como privado bajo cualquier contrato laboral vigente.

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Profesiones que requieren matricula o tarjeta profesional

A continuación estas son las profesiones o cargos laborales que requieren el expedir este requerimiento en Colombia:

Abogacía / Derecho.

Administración de empresas.

Administración Pública.

Contaduría.

Economía.

Ingeniería electrónica.

Ingeniería de sistemas.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería aeronáutica.

Ingeniería mecánica.

Psicología.

Medicina.

¿Dónde se obtiene la matricula o tarjeta profesional?

Estos documentos se tramitan y expiden en colegios, consejos o asociaciones oficiales que cumplen el papel de autoridades regulatorias de la profesión ante la ley, funcionando cada uno en diferentes áreas (contadores, psicólogos, ingenieros, administradores, etc.).

Contaduría - UAE Junta central de contadores.

Administración de empresas - Consejo Nacional de administración de empresas.

Administración Pública - Colegio Colombiano del Administrador Público

Economía - Consejo nacional profesional de economía

Ingeniería de Sistemas / industrial - COPNIA

Ingeniería aeronáutica / mecánica - Consejo profesional nacional de ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones a fines.

Psicología - Colegio Colombiano de psicólogos.

Abogacía / Derecho - Rama judicial Consejo nacional de la judicatura.

Medicina - Colegio Médico Colombiano.

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¿Cuánto cuesta sacar una tarjeta o matricula profesional en 2026?

Dependiendo de cada carrera profesional los precios para obtener el documento pueden variar de acuerdo a los años y a la profesión a la que va orientada, los costos en este 2026 son los siguientes:

Psicólogos: costo de $613.000.

Contador público: costo de $482.000.

Administrador de empresas: costo de $413.000.

Economistas: costo de $360.000.

Médico: costo de $341.800.

Ingenieros: costo entre $596.000 - $780.000.

Abogados: costo de $50.000.

Administrador público: costo de $291.000.

¿Qué debe tener en cuenta al momento de expedir el documento?

Al momento de realizar el proceso para conseguir su matrícula o tarjeta como profesional, debe dirigirse a las páginas web oficiales de las dependencias o autoridades propias de la profesión que estén debidamente autorizadas.

de las dependencias o autoridades propias de la profesión que estén debidamente autorizadas. Allí la persona deberá diligenciar sus datos personales , al igual que subir la documentación y requerimientos que le solicite la entidad.

, al igual que subir la documentación y requerimientos que le solicite la entidad. Posteriormente, se realizará el cobro , en donde se podrá pagar por diferentes canales digitales.

, en donde se podrá pagar por diferentes canales digitales. La expedición de la matrícula o tarjeta profesional durará el tiempo que establezca el ente regulador, llegando unas a demorarse más que otras.

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