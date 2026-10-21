Llega Valle Inspira: el encuentro que explora el potencial de Cali y el Valle del Cauca

La cultura, la productividad y la competitividad serán ejes centrales en el primer Festival Valle Inspira | FOTO: EFE/Ernesto Guzman / Ernesto Guzmán ( EFE )

Los aportes vallecaucanos al diálogo nacional, la construcción de país y el desarrollo local serán puntos clave de la conversación que se llevará a cabo el 6 y 7 de noviembre en el primer Festival Valle Inspira, la nueva iniciativa de diálogo social de Prisa Media.

En este espacio se reunirán líderes públicos, empresarios, académicos, artistas, jóvenes y representantes de la sociedad civil vallecaucana y nacional para revisar las fortalezas de la región y el pool de oportunidades productivas y culturales con las que cuenta; además de discutir sobre posibles soluciones ante los desafíos que se presentan en su camino al desarrollo. El objetivo es construir una visión conjunta de la dirección que debe tomar el departamento a partir de ahora.

La reconstrucción ocupará un lugar central en esa conversación. Más allá de la emergencia del pasado 10 de agosto, se busca señalar lo que el Valle ya le está aportando al país e impulsar una idea colectiva de lo que puede llegar a ser. Esa premisa reconoce que la recuperación del departamento pasa por instancias de fortalecimiento institucional y de acompañamiento a las comunidades.

Competitividad, inclusión, innovación, cultura y sostenibilidad son, entonces, pilares sobre los que la región ya es capaz de construir y liderar; así como ejes de la conversación en este festival. Valga señalar que los mismos se despliegan teniendo en cuenta el gran aporte del Valle del Cauca en materia de comercio, industria, biodiversidad, música y danza, y de un carácter geográfico único, que conecta a los Andes y al Pacífico.

El objetivo no es otro más que concertar una apuesta colectiva que fortalezca la confianza de los habitantes, amplíe las oportunidades y proyecte al Valle del Cauca como uno de los grandes motores del futuro de Colombia.

Manténgase conectado a las conversaciones y a todas las novedades del Festival Valle Inspira a través de todos los canales de Caracol Radio y Prisa Media.