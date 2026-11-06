El mal parqueo está afectando la recolección de los residuos sólidos en algunas zonas de Medellín

Medellín

Desde Emvarias, entidad encargada de la gestión integral de los residuos sólidos en Medellín y otros municipios antioqueños, alertaron por la afectación al servicio de recolección de basuras en algunas zonas de la capital antioqueña debido al mal parqueo de automotores.

Servicios afectados

Esta empresa de servicio público de aseo en Medellín indicó que la afectación se da para la recolección y transporte de los residuos domésticos, comerciales e industriales, especialmente en las zonas nororiental y noroccidental de Medellín.

La entidad, filial del Grupo EPM, operando como una filial clave del Grupo EPM, advirtió que los retrasos se están incrementando para su operación y traslado de los desechos hacia el Relleno Sanitario La Pradera.

Quejas de la comunidad

Las comunidades afectadas por la obstrucción vehicular que impide el servicio de recolección de basuras han elevado quejas ante Emvarias, por lo cual la entidad aclaró que, para adelantar la recolección de residuos sólidos domiciliarios, requiere una movilidad garantizada para el cumplimiento eficiente y oportuno en los diferentes barrios de la ciudad.

En un comunicado, esta empresa invitó “a la ciudadanía a contribuir con el adecuado estacionamiento de vehículos en el espacio público para evitar obstrucción en las correrías de los camiones recolectores”.

Retrasos de hasta 20 minutos por sector

Una de las preocupaciones que tienen en esta entidad es que los bloqueos por el mal parqueo están generando retrasos de hasta 20 minutos por punto donde tienen que maniobrar los vehículos compactadores en medio de vehículos mal parqueados.

Zonas afectadas

Emvarias indicó que esta problemática es más evidente en las zonas nororiental y noroccidental de Medellín, sin descartar que lo mismo ocurre en gran parte de la ciudad.

Como claridad, Emvarias indicó que esta entidad no motiva ni promueve conductas ciudadanas de protesta ni reacciones violentas como las que se han reportado en redes sociales por parte de los mismos ciudadanos, como respuesta ante vecinos que estacionan indebidamente sus vehículos.

John Bedoya, coordinador operativo de Emvarias, dijo que “constantemente, sobre todo en los sectores periféricos de la ciudad, nos encontramos con obstrucciones vehiculares que no permiten la recolección completa de los residuos sólidos. Esto aumenta los tiempos de hasta 20 minutos en cada punto de estos donde no puede entrar el vehículo compactador”.

Las zonas operativas 1, 2, 3 y 6 de la ciudad, que corresponden a las comunas de Popular, Santa Cruz, Manrique y Doce de Octubre, son las que mayores reportes de obstrucciones vehiculares tienen.

Llamado a los usuarios

Desde esta empresa de servicio público de aseo en Medellín hicieron un llamado a la cultura ciudadana, a respetar los horarios, frecuencias y permitir en esos sectores donde solo hay una vía de acceso y una de salida que el vehículo compactador ingrese y que pueda realizar correctamente la recolección de residuos sólidos.

De otro lado, convocaron a usar los canales oficiales de denuncia ante las entidades competentes, como la Secretaría de Movilidad y Policía, frente a situaciones que perturben el espacio público, así como el servicio de Emvarias en los barrios con afectación por bloqueos vehiculares deliberados.