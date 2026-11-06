En Itagüí hay doce denuncias de presuntos abusos sexuales de profesores a menores en diez I. E.

Itagüí- Antioquia

El personero del municipio de Itagüí en el sur del Valle de Aburrá ha denunciado con preocupación que desde el 2022 hay reporte de 12 presuntos abusos sexuales a menores por parte de algunos docentes y solo en uno ha avanzado la investigación, por lo que solicita a las autoridades celeridad en las investigaciones para que se esclarezca la presunta responsabilidad de los profesores.

El Personero John Fredy Ortiz Tabares, manifestó que solo en un caso ocurrido en el 2022 ya le formularon pliego de cargos al docente presuntamente responsable, debido a que se iban a vencer los términos. Esto ocurrió el pasado mes de octubre.

“Estamos próximos a emitir nuevos pliegos de cargos y tenemos proyectado adelantar muy pronto otros. De los casos que les menciono, siete ya tienen SPOA en la Fiscalía General de la Nación”.

El representante del Ministerio Público agregó que el registro de los presuntos abusos sexuales abarca 2023, 2024, 2025 y 2026. Ante la gravedad de la situación, solicitó a la oficina de control disciplinario interno de la alcaldía, reclamó los procesos y desde su despacho los está tratando de agilizar.

“Esperamos, obviamente, llegar pronto, respetando, obviamente, las garantías procesales, respetando el debido proceso a los involucrados, llegar pronto a resultados que nos permitan establecer, obviamente, que hay responsabilidades de los señalados de cometer este tipo de conductas”, agregó el personero Ortiz Tabares.

Recalca que en las instituciones educativas deben ser entornos seguros y por ello toda la comunidad educativa dentro de ellos es responsable de la seguridad de los menores. Los docentes fueron apartados de los cargos y están realizando otras labores mientras avanza la investigación.

Acto seguido, le envió un mensaje de tranquilidad a los padres de familia de las intuiciones donde habrían ocurrido los hechos y las otras de la población. Solicita que esto no signifique la desescolarización de los menores, ya que la Personería y la alcaldía están trabajando para que no ocurran nuevos casos.