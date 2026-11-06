Alias Tom saldrá de prisión con libertad condicional tras cumplir el 97 % de su condena

Medellín, Antioquia

Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom, saldrá de prisión luego de que un juzgado de ejecución de penas le concediera la libertad condicional. La decisión se produce después de que cumpliera cerca del 97 % de una condena de 13 años, según señaló el concejal de Medellín Andrés Tobón.

Mesa Vallejo fue capturado en 2017 y condenado por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Su salida se da tras obtener beneficios por actividades de trabajo, estudio y buen comportamiento durante su permanencia en prisión.

El exsecretario de Seguridad de Medellín y actual concejal Andrés Tobón cuestionó la decisión y recordó la participación de Mesa Vallejo en los diálogos sociojurídicos de la política de paz total del Gobierno anterior.

“Recuerden que fue de aquellos que participó de esa paz total del Gobierno anterior en la falsa cárcel hotel de Itagüí. Nada raro que haya zambullido esa mesa como trabajo para computar beneficios”, escribió Tobón en su cuenta de X.

El concejal también cuestionó que el condenado haya accedido a la libertad condicional después de obtener las rebajas y beneficios que le permitieron descontar una parte importante de la pena.

“Definitivamente en este país no hay norma suficiente para los cabecillas. Hacen lo que se les da la gana”, expresó Tobón, quien agregó que la sanción social debe mantenerse y pidió que, si Mesa Vallejo vuelve a delinquir, las autoridades actúen para lograr su captura.

Su participación en la paz urbana

Alias Tom fue identificado como uno de los fundadores de la estructura criminal Los Chatas, con presencia en Bello y otros municipios del Valle de Aburrá, y como integrante de la confederación criminal conocida como La Oficina.

También fue uno de los voceros de las estructuras criminales que participaron en los diálogos sociojurídicos promovidos por el Gobierno nacional. En junio de 2025 estuvo entre los cabecillas que salieron de prisión para participar en el acto público realizado en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, junto al presidente Gustavo Petro.

La libertad condicional de Mesa Vallejo se conoce después de la salida de prisión de otros integrantes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá que también habían participado en esos acercamientos con el Gobierno.