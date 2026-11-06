María Fernanda Cabal no descarta una alianza política con Uribe o Fico en las elecciones regionales

Medellín

María Fernanda Cabal, quien este 2026 renunció al partido político Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó al departamento de Antioquia para impulsar las inscripciones y adeptos a su naciente partido Republicano, quien asegura no tiene ninguna relación con el partido de los Estados Unidos.

La reconocida política, en un encuentro con medios de comunicación de Medellín, informó que el otro objetivo de la llegada a esta región es buscar alianzas para las elecciones regionales y que para ello ya está analizando algunas que podrían fortalecer su partido y que conserve sus principios morales. Ante la pregunta si esa unión política se iba a hacer con el expresidente Álvaro Uribe del CD o el alcalde Federico Gutiérrez, del movimiento Creemos, ella respondió.

“Depende del candidato. Ustedes saben que las elecciones regionales son distintas a las presidenciales. El agente local vota más por el candidato que le gusta que por lo que mande un partido a nivel nacional. Si es bueno el candidato, lo vamos a respaldar y seguramente habrá... Bueno, lo único es que no, ni con el pacto, por supuesto, nada con el socialismo”, aseguró la señora Cabal.

Agrega que propende impulsar con su colectividad la nueva derecha en América Latina, que está basada en la defensa de las instituciones públicas, según ella, con los principios y valores que cree se deben gobernar.

“Aquí nada de relativismo moral, ni que entonces ahora el niño quiere ser terían, no. Primero la familia, la defensa de los niños, la defensa de la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de cultos y la defensa de la propiedad privada. Esa es la base”.

La política seguirá su recorrido por las diferentes zonas del país, impulsando su colectividad.