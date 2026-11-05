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Day Vásquez habló con fuentes de inteligencia de EEUU sobre financiación de campaña Petro Presidente

Fuentes de alto nivel le confirmaron a Caracol Radio que Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, tuvo acercamientos con entidades de inteligencia de Estados Unidos para entregar información sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.

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La información se maneja con hermetismo. Sin embargo, Caracol Radio conoció que estos primeros contactos tendrían como propósito poner en conocimiento de las autoridades estadounidenses detalles sobre supuestas reuniones que se habrían realizado durante los últimos meses de la campaña Petro Presidente, en las que presuntamente se habría acordado la entrega de dineros de origen ilícito.

Este nuevo capítulo se conoce en medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía colombiana por posibles irregularidades en la financiación de esa campaña. Una de las líneas de investigación está relacionada con la presunta violación de los topes electorales y el ingreso de recursos de empresarios cuestionados, entre ellos el denominado Turco Hilsaca y el empresario Marbó.

A este panorama se suma el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, quien se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias de juicio por los hechos relacionados con el presunto ingreso de dineros irregulares.

Cabe recordar que una de las primeras personas en impulsar las investigaciones sobre estos hechos fue el exfiscal Mario Burgos.

Ahora, según fuentes de alto nivel consultadas por Caracol Radio, Day Vásquez habría comenzado a establecer contactos con organismos estadounidenses para entregar información sobre los presuntos movimientos de dinero y las reuniones que rodearon la financiación de la campaña presidencial.

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