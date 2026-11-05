Deicy Jiménez entregará su celular a la Fiscalía para extracción forense sobre Petro

Contratos de Deicy Jiménez con el Gobierno Petro: en el último año fueron cercanos a los 60 millones

Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos que habría ofrecido el expresidente Gustavo Petro a cambio de supuestos favores sexuales, no solo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sino también en otras entidades del Estado, entregará este jueves su celular a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la extracción forense de la información.

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Según se conoció, esta inspección se adelantará en cumplimiento de una orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Expertos peritos forenses se encargarán de realizar la extracción de la información del celular de Deicy Jiménez.

Videos, chats, fotografías, datos de georreferenciación, grabaciones y notas de voz serán revisados para determinar si existen elementos materiales probatorios que permitan establecer si presuntamente se cometió una conducta delictiva.

Esto ocurre luego de que la abogada Dina Luz Malo asumiera la defensa de Jiménez.

En las últimas horas, la abogada denunció que tanto ella como su clienta fueron víctimas de seguimientos.

Según contó, el pasado 3 de noviembre, personas sin identificar estuvieron siguiendo y tomando fotografías a Deicy Jiménez mientras realizaba actividades cotidianas.

Estas imágenes habrían sido difundidas posteriormente.

Frente a estos hechos, Malo pidió a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tomen medidas para identificar a los responsables del seguimiento.

“Lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”.

Por otro lado, reiteró que Jiménez ha sido víctima de amenazas y que el Estado debe garantizar su integridad.

Advirtió que cualquier hecho que afecte a su representada debe ser investigado inmediatamente, “considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”.

El martes 10 de noviembre, el director del Dapre, Carlos Ríos, comparecerá ante la Fiscalía.

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