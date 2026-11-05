Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Gustavo Petro

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos irregulares que se habrían entregado en varias entidades del Estado como supuestos pagos por los favores sexuales ofrecidos al expresidente Gustavo Petro, ya entregó su celular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

En compañía de un magistrado instructor y de su abogada de confianza, Dina Luz Malo, llegó al búnker de la Fiscalía.

Según se conoció, Jiménez llegó con un dispositivo de seguridad, luego de revelar el polémico video en el que aparece Petro.

La extracción forense está a cargo de expertos del CTI y se estima que la diligencia durará aproximadamente cuatro horas.

Videos, chats, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz serán revisados para determinar si existen elementos materiales probatorios que permitan establecer si se habría cometido alguna conducta delictiva.

En las últimas horas, la abogada denunció que tanto ella como su clienta fueron víctimas de seguimientos.

Según contó, el pasado 3 de noviembre, personas sin identificar estuvieron siguiendo y tomando fotografías a Deicy Jiménez mientras realizaba actividades cotidianas.

Estas imágenes habrían sido difundidas posteriormente.

Frente a estos hechos, Malo pidió a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tomen medidas para identificar a los responsables del seguimiento.

“Lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”.

Por otro lado, reiteró que Jiménez ha sido víctima de amenazas y que el Estado debe garantizar su integridad.

Advirtió que cualquier hecho que afecte a su representada debe ser investigado inmediatamente, “considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”.

El próximo martes 10 de noviembre, el director del Dapre, Carlos Ríos, comparecerá ante la Fiscalía.